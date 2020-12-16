蛇羹糯米飯｜蛇羹暖身袪濕同吃2類食物會便秘　點解必配糯米飯？

蛇羹和糯米飯是冬季暖身的無敵組合，最適合天氣寒冷的日子食用。蛇羹行氣活血、糯米飯健脾暖胃，兩者一起食用是否可以功效倍增？蛇羹和糯米飯是否人人合用？又有什麼人士不宜進食？

寒冷天氣下，不少人想盡法寶暖身，除了暖包、添衣外，更可從飲食着手！暖身三寶除了羊腩煲，還有蛇羹、糯米飯。但註冊中醫師潘咨遐指，蛇羹和糯米飯不是人人適宜食用！

面色蒼白、畏寒肢冷等，都適合吃蛇羹驅寒補暖。（資料圖片）

蛇羹適合哪些人食用？

蛇肉是溫補暖身的食物，具祛風濕、通經絡達至舒筋活絡之效，並能溫補陽氣以增強免疫力，因此適宜以下人士食用。

▼適宜食蛇羹人士：（按圖👇👇👇）

潘醫師提醒，進食蛇羹後有一些注意事項要留意，否則會令蛇羹的功效消失，甚至造成反效果。

1. 進補後盡量避免進食生冷及寒涼的食物（例如西瓜、西洋菜、白菜、梨、奇異果）

若進食生冷及寒涼食物容易令脾胃積寒，引致腹瀉腹痛等不適，亦會抵消蛇羹暖身或散寒的功效。

2. 進補後需戒辛辣及煎炸食物

進食蛇羹忌配搭麻辣火鍋和酸菜魚湯等辛辣及煎炸食物，有機會令人上火，引致便秘和流鼻血。

蛇羹不宜哪些人食用？

潘醫師還提到，不少店舖會以老雞、當歸、金華火腿、薑等溫性食材烹調製成蛇羹湯底，因此蛇羹屬於燥熱之物，熱底和痛風、感冒病患等人不宜食用。

▼不宜食蛇羹的人士：（按圖👇👇👇）

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如果上述人士進食了蛇羹，或會過度進補，可能令體質變得偏陽盛血熱，出現頭痛、有口氣、濕疹、長暗瘡、失眠、便秘、咽痛和牙肉腫痛等情況。

「蛇王二」蛇羹以雞、火腿等熬成，深受食客歡迎。（高仲明攝）

蛇羹必配糯米飯？

一般人吃蛇羹時總伴糯米飯同吃，是因為兩者味道和營養為「絕配」？其實並非如此，原來只因單吃蛇羹未夠飽，搭配糯米飯既能果腹，又比一般米飯暖身，所以才造就了蛇羹配糯米飯的組合。潘醫師稱，其實這樣的搭配並沒有什麼壞處或加強功效的益處，但要注意，部分人士也不適宜吃糯米飯。

蛇羹配糯米飯只是為了果腹，沒有特別的壞處或加強功效的益處。（資料圖片）

糯米飯適合哪些人士食用？

糯米飯和一般白米有何分別？潘醫師指，糯米飯具保暖、補中益氣、祛寒補虛、治療汗症（出汗較多）的功效，因此相對適合體質較虛弱的人士進食。

▼虛分為4種，分別是「氣虛」、「血虛」、「陰虛」和「陽虛」，你又是否體質虛的人士？（按圖👇👇👇）

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糯米飯不宜哪些人食用？

糯米屬於「發物」，發物泛指容易導致上火、生痰、長瘡、過敏或舊病復發等的食物，易動風生陽，故容易誘發或加重皮膚瘡瘍及腫毒等症狀，例如濕疹、蕁麻疹。

▼不宜食糯米飯的人士：（按圖👇👇👇）

蛇羹和糯米飯雖然具補暖之效，但四季也可以食用。（GettyImages）

蛇羹只能在冬天食？

不論蛇羹或糯米飯，冬天進食溫補食物都可增加陽氣（增強抵抗力），但潘醫師補充，仍要按個人體質和當時的天氣決定是否適合食用溫補食物。

雖然四季也可吃蛇羹，但由於香港人大多容易燥熱和濕重，所以夏天不會特別建議吃蛇羹；在嚴冬時吃蛇羹則較理想，例如天文台發出寒冷天氣警告、冬至期間或及後也適宜。

而糯米飯亦可於夏天進食，但要謹記少吃多滋味！

暖身補氣食療

蛇羹和糯米飯不是人人都適宜進食，如果不宜食用的人士，在冬天可以吃什麼暖身進補？潘醫師貼心地建議2項食療，與蛇羹和糯米飯具相若功效。此外，大家可根據個人體質進行溫補，吃栗子、合桃、杞子等補陽氣（增抵抗力）的食材，但都要根據個人體質進食，需向註冊中醫師查詢。

▼食療一：淮山栗子豬𦟌湯（按圖👇👇👇）

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▼食療二：黨參蟲草花無花果豬𦟌湯（按圖👇👇👇）

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上述食療應根據個人體質服用，如有疑問請諮詢註冊中醫師！

註冊中醫師潘咨遐（撰稿人授權提供）

▼同場加映：羊腩煲也是冬天補暖養生的食品之一，進食又有什麼貼士？（按圖 👇👇👇）

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▼同場加映：除了糯米飯和蛇羹暖身，不妨參考以下保暖貼士！（按圖 👇👇👇）

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