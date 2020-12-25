肥胖｜久坐腰圍粗血壓高又肥得快？代謝症候群5大指標自我檢測

您是外食族嗎？褲子又穿不下了？是久坐少動的上班族、或步入中年了呢？如果您符合上述任何一項，請趕快跟著Hello醫師一起自我檢查是不是有代謝症候群（Metabolic Syndrome），並了解代謝症候群發生的原因、診斷與預防。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

代謝症候群簡單來說就是肥胖，它是數個症狀的總稱，雖然不是一種疾病，但患者卻是心血管疾病、糖尿病（Diabetes）的高危險群，以下是台灣衛生福利部（簡稱衛福部）針對代謝症候群的診斷標準，如果五項指標中有三項符合，那代表已經罹患代謝症候群了：

▼代謝症候群5點指標（按圖率先了解👇👇👇）

+ 2 + 2 + 2

代謝症候群5點指標自我檢查

1. 中廣型肥胖（腹部肥胖）：即男性腰圍超過90公分（35吋），女性腰圍超過80公分（31吋），世界衛生組織（WHO）則另外以腰臀比不超過0.9為標準。 2. 三酸甘油酯（Triglyceride）過高：血中三酸甘油酯超過150毫克／分升（mg/dL），或正在服用降血脂藥物。 3. 高密度膽固醇（HDL，好膽固醇）過低：男性＜40毫克／分升、女性＜50毫克／分升。 4. 血壓高：收縮壓≧130毫米汞柱（mmHg）或舒張壓≧85米汞柱，或是正在服用高血壓治療藥物。 5. 空腹血糖過高：空腹血糖值≧100毫克/分升，或是正在服用治療糖尿病的藥物。

若只有一項符合，雖然不代表罹患代謝症候群，不過同樣代表更容易發展成其他疾病；如果愈多項符合，罹患糖尿病及心血管疾病的風險就更高。

3人中有1人患代謝症候群

代謝症候群雖然不是病，但卻是許多疾病的前兆，根據2007年台灣衛福部的調查， 台灣20歲以上患有代謝症候群的比例為19.7%（男20.3%，女19.3%），且隨年齡上升而有增加的趨勢，一份針對南台灣健檢民眾的研究也顯示，在成年人中，代謝症候群的盛行率竟達36.7%，等於約每3人就有1人有代謝症候群，而可怕的是，這些都還是10多年前的數據。

十大死因半數跟代謝症候群有關

患有代謝症候群會衍生許多慢性疾病，根據台灣衛福部公布的台灣人十大死因中，竟有一半以上的疾病跟代謝症候群相關，例如：腦血管疾病、心臟病（Heart disease）、糖尿病、高血壓（Hypertension）等慢性疾病。其他衍生疾病如痛風、脂肪肝、肝硬化、中風、腎衰竭也不少見。根據美國南卡大學阿諾公共衛生學院（South Carolina Arnold School of Public Health），追蹤代謝症候群患者14年的研究顯示，這些病人的罹癌死亡率竟提高至56%。可見得代謝症候群對健康的危害不言而喻，顯然也是人們必須加強關注的健康議題。

相關文章：【減肥】25歲後代謝率降易肥 減肥成功先認清4種肥胖凍飯可瘦身👇👇👇

+ 10 + 10 + 10

引發代謝症候群的5個原因

1. 胰島素阻抗：胰島素負責幫助細胞轉化血糖為能量，而有胰島素阻抗的人，細胞對胰島素的敏感度降低，無法正常反應，造成血糖升高，刺激胰島素分泌更多，然而除了遺傳因素外，胰島素阻抗的產生，肥胖、抽煙、久坐少運動的生活型態，都會間接導致胰島素阻抗，也是造成代謝症候群的重要因素之一。 2. 年齡增長：罹患代謝症候群的機率與年齡成正比，年紀愈長，機率愈高。 3. 肥胖：體重過重的人，特別是腹部脂肪過多、腰圍的增加，也會提升罹患各種疾病的風險。 4.糖尿病：若您曾在懷孕期間得糖尿病（妊娠糖尿病），或是有第二型糖尿病的家族病史，罹患代謝症候群的風險也會提高。 5. 其他疾病：如果您曾有非酒精性脂肪肝、多囊性卵巢症候群或睡眠呼吸中止症（Sleep apnea），將更有可能罹患代謝症候群。

5方法預防 擺脫代謝症候群

1. 站起來、多運動：避免久坐，每30分鐘就起來動一動，每天至少運動30分鐘，最好為中高強度、會輕微流汗的運動最佳。 2. 減體重、更健康：減掉7~10%的體重，能夠減緩胰島素阻抗以及血壓，也能降低糖尿病的風險。 3. 不抽煙、少喝酒：煙酒對身體健康的危害眾所皆知，戒煙、戒酒對改善代謝症候群也相當有幫助。 4. 健康飲食、三低一高：運用「三低一高」的口訣，挑選低油、低糖、低鹽、高纖的食物。 5. 釋放壓力、放鬆心情：壓力會使整體健康狀況惡化，若發覺壓力太大，可以做些運動、冥想、瑜伽或是任何有幫助減壓的活動，好的心情帶來好的健康！

▼同場加映：促進新陳代謝的方法（按圖率先了解👇👇👇）

+ 21 + 21 + 21

相關文章：【減肥】新陳代謝慢易肥脫髮快衰老！促進代謝10種方法飲凍水多企

相關文章：【體檢】40歲前驗血糖三高防糖尿病 20至60歲體檢項目一文看懂

+ 21 + 21 + 21

延伸閱讀：

小時候胖也是胖！解決兒童肥胖4方法

植物油還是動物油好？認識各種油脂

【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：肥胖不是病但很要命！代謝症候群5點檢查與預防】