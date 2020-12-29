黃曉明節食減20磅心臟不適！醫生推薦不同年齡減肥法生酮咩人啱？

節食減肥，相信是最多人試最直接的方法，但體重忽高忽低，對健康尤其心臟影響很大。現年43歲的內地演員黃曉明最近為新電影《戴假髮的人》積極減肥，被導演要求瘦15公斤的他，目前已經成功減重10公斤。不過，短時間內急瘦導致他心臟不適。

黃曉明為了新戲《戴假髮的人》在數月內減肥20多磅，有消息指他採用了斷食療法減肥。（黃曉明微博圖片）

黃曉明為了新戲《戴假髮的人》在數月內減肥20多磅，有消息指他採用了斷食療法減肥，因為節食加上連續幾天晚上通宵拍攝，引致心臟不適等問題。

▼ 黃曉明在短時間內暴瘦導致心臟不適，除他之外，還有哪些藝人試過斷食減肥？（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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《戴假髮的人》導演董越早前在微博上指：「在拍攝現場，曉明有幾次因為節食加上連續熬夜拍攝而感到心臟不適，他趴在戲用道具上，臉色慘白，用很微弱的聲音對我說：『我想休息幾分鐘...』。」

台灣TVBS節目《健康2.0》其中一集講解快速減肥及體重大上大落對身體的影響，節目中減肥專科醫生邱正宏指，減肥要用正確方法。黃曉明用斷食法，幾乎不怎樣吃，熱量非常低，影響身體基本功能，導致心臟不適。

減肥專科醫生邱正宏指，如一天攝取的卡路里低於基礎代謝，有機會令心臟及蛋白質開始耗損，引致心臟不適。（《健康2.0》影片截圖）

邱正宏醫生解釋，減肥前需先計算清楚自己的基礎代謝率。基礎代謝率是指一個人一天，維持生命所需的最小值熱量，主要用作維持心臟跳動、腦部思考、腎臟排尿、肝臟解毒這四大基礎功能。如攝取的卡路里低於基礎代謝率，有機會令蛋白質開始耗損，引致心臟不適。

基礎代謝（卡路里）計算方法： 男生：體重（公斤）X 24 女生：體重（公斤）X 24 X 0.9

快速減肥可致脫髮、便秘

快速減肥對身體有不良影響，不過，怎樣才算是快速？邱醫生表示，快速減肥定義是一個星期瘦超過1公斤，或1個月瘦超過原體重的5%。

▼快速減肥知多啲（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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快速減肥脂肪愈積愈多？

邱醫生指，快速減肥很多時是瘦到肌肉組織，而肌肉佔我們的新陳代謝22%，如果你肌肉少了一半，只剩下11%，那你就有11%的新陳代謝沒有了。一旦恢復正常飲食的時候，便會比以前更容易胖回來，而且因為新陳代謝慢，令脂肪更易累積。復胖再減重，一次比一次更難減，造成惡性循環，如溜溜球一樣，體脂肪也愈來愈高。

營養師趙函穎表示，有一名女生每天吃芭樂減肥，結果在3個月內減了18公斤，不過，兩個月內就復胖至90公斤，也造成了糖尿病、高血壓等問題。（《健康2.0》影片截圖）

如果體重大上大落，會對健康造成很多負面影響。營養師趙函穎表示，體重忽高忽低很常見，曾有一名女生3個月後要結婚，原本80公斤的她每天吃芭樂減肥，一天只吃3個芭樂，連續吃3個月，結果在3個月內減了18公斤。不過，該女生一結婚後回家就放縱地吃，「排骨便當可以一餐吃3個，然後在兩個月內，胖到90公斤，也造成了糖尿病、高血壓等問題。」

節目中還引述了紐約大學朗格尼醫學中心的研究，在忽胖忽瘦的情況之下，身體的脂肪愈來愈多，肌肉卻愈來愈少。有發生溜溜球效應的減肥人士，比起體重相對穩定的減肥者，死亡、心臟病、中風風險高出2倍以上；體重每次0.75至1公斤的變化，心臟病或心血管疾病發生的風險增加4%，死亡風險增加9%。

不同年齡 不同減肥法

30至60歲人士的減重原則都不一樣，邱醫生指出，針對不同年齡層的發胖原因和飲食生活形態，可以挑選較為適合的飲食法減肥。

30歲減肥：減醣飲食法（年輕人愛吃甜及精製澱粉，要特別注意醣分攝取）

▼30歲：減醣飲食法（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

40歲減肥：間歇性斷食法（可按個人工作行程選擇低熱量飲食日子）

▼40歲：間歇性斷食法（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

50歲減肥：生酮飲食法（女性50歲時雌激素分泌快速減少，而油脂是身體製造荷爾蒙的材料，脂肪攝取有助令雌激素下降的速度減慢）

▼50歲：生酮飲食法（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

60歲減肥：阿金飲食法（年紀大最怕減肥減到到肌肉，造成肌少症及骨質疏鬆問題，高植物及動物蛋白飲食較適合）

▼60歲：阿金飲食法（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

減肥人士最好先諮詢營養師或醫生等專業人士的意見，再按個人需要選擇適合的減肥方法。

▼同場加映：吃什麼有助減肚腩？（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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