【17款牛油檢測】安佳反式脂肪最多是最低13倍！多吃增心臟病風險

牛油是不少人的常用食材，不論是整蛋糕、煎牛扒、製作醬料或塗麵包，一日三餐都可能用上牛油。牛油大致可分為動物牛油和植物牛油兩款。不少人都以為植物牛油比較健康，其實，植物牛油的反式脂肪含量亦不少，如果多吃可能引致血管硬化、中風、心臟病等疾病。

不少人愛吃菠蘿油，表面酥脆的菠蘿包，中間夾着冰凍的牛油，一口咬下去，除了冰火兩重天的口感，還有很多脂肪。（資料圖片）

人造牛油多反式脂肪？

你愛吃牛油嗎？不少人都知道牛油富含飽和脂肪，屬動物天然脂肪，雖然油香味較濃，但為了減少攝取飽和脂肪的不良影響，有人會選用植物牛油取代牛油。不過，植物牛油是否真的如想像中健康？

植物牛油是將液體植物油，如菜油、橄欖油等，經過加熱及氫化，變成半固體或固體的人造牛油，當油加入氫，從液體狀轉為半固體狀時，可產生反式脂肪。

記者從百佳、惠康、阿信屋、一田及Market Place隨機挑選了常見的7款植物牛油及10款牛油，比較兩者的飽和脂肪及反式脂肪含量。

▼「植物牛油」反式脂肪及飽和脂肪排名（按圖👇👇👇）

+ 8 + 8 + 8

▼「牛油」反式脂肪及飽和脂肪排名（按圖👇👇👇）

+ 14 + 14 + 14

反式脂肪最高

所有牛油中，大公司有鹽牛油反式脂肪含量最低，每100克有0.3克，比植物牛油中最低的一款Meadows葵花籽植物牛油還低0.1克；至於最高反式脂肪的牛油是安佳有鹽牛油，每100克有3.9克，比植物牛油中最高的兩款--大使鹽漬植物牛油及大使無鹽植物牛油，每100克有1.52克，高出超過2.5倍。

飽和脂肪方面，所有牛油中，最高飽和脂肪的牛油是大使鹽漬植物牛油及大使無鹽植物牛油，飽和脂肪每100克有74克，兩者比起牛油中飽和脂肪含量最多的一款，Jersey Dairy 有鹽牛油每100克有59.7克更多出近15克。而Meadows 芥花籽植物牛油飽和脂式肪含量最低，每100克有12克。

製作蛋糕、曲奇等甜品時，需要用到很多牛油或植物牛油，飽和脂肪和反式脂肪的攝取量容易超標。（資料圖片／余嘉文）

牛油食多易超標

根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量攝取量的百分之15至30，其中飽和脂肪不可超過百分之10，而反式脂肪不可超過百分之1。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克，其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。因此，如果食用100克安佳有鹽牛油，便已超出每日反式脂肪攝取量的77%；而進食100克大使鹽漬植物牛油或大使無鹽植物牛油，更會超出每日飽和脂肪攝取量的233%。

攝取過量的飽和脂肪和反式脂肪，會增加血管硬化、中風、心臟病等疾病的機會。（Pixabay@congerdesign ）

飽和脂肪VS反式脂肪

據食安中心資料，飽和脂肪及反式脂肪均會增加人體內「壞膽固醇」（低密度膽固醇（LDL）），增加患心臟病的風險，而反式脂肪更會減少「好膽固醇」（高密度膽固醇（HDL））。

認可營養師吳瀟娜（Lillian）指，「好膽固醇」有助清除血管中的壞膽固醇，並帶到肝臟代謝，可維持血管健康。「壞膽固醇」會積聚在血管中，日積月累下，血管通道會逐漸變窄甚至閉塞，導致動脈硬化。

因此，攝取過量的飽和脂肪和反式脂肪，會增加血管硬化、中風、心臟病等疾病的機會。

▼10種高反式脂肪食物（按圖 👇👇👇）

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▼10種高飽和脂肪食物（按圖 👇👇👇）

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有益心血管健康食物有哪些？

另外，降低膽固醇及加強心血管健康，平日可以適量攝取水溶性纖維（糙米、麥包、麥片、水果、蔬菜）、Omega-3脂肪酸（深海魚、牛油果、核桃、亞麻籽油）及異黃酮素（黃豆及其製品、鷹嘴豆、豆莢類）。

▼有利心血管健康的食物（按圖 👇👇👇）

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