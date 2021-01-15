減壓食物｜壓力大內分泌失調周身痛　合桃椰菜花6食物減壓抗抑鬱

當壓力太大時，影響的不只是心情，全身上下都會受到影響。過大的壓力會讓人交感、副交感神經失調，內分泌變得混亂，漸漸產生各種身體上的不舒服，像是頭痛、胸悶、莫名全身痠痛，甚至會導致血糖無法控制而形成糖尿病等。以下介紹6種減壓食物，可以幫助調節內分泌、改善壓力。

▼6大減壓食物 （按圖率先了解👇👇👇）

南瓜子：鉀、鎂、鋅離子調節心律

鉀離子、鎂離子是天然的神經安定劑，也可以幫助調節血壓、心律。 而鋅離子也是一種神經發育的關鍵營養素，同時也會對情緒造成影響，人體中富含最多鋅的地方就在大腦，而南瓜子中不但含有大量的鉀、鎂離子，又有大量的鋅離子，同時配合良好的油脂可以讓大腦獲得營養來源，是非常好的減壓食物。

椰菜花：蘿蔔硫素抗憂鬱

十字花科的植物如椰菜花有豐富的蘿蔔硫素（Sulforaphane），能幫助保護神經，原本是研究負責對抗關節炎等發炎，但後續發現它同時也能幫助大腦抗發炎，安定情緒跟抗憂鬱。 不過快速的加熱會使酵素去活化，導致蘿蔔硫素無法從它的前驅物中解離出來，所以十字花科的這些蔬菜事先應該切好，讓它酵素產生活性，在切完之後靜置一段時間之後才下鍋。

核桃：Omega-3卵磷脂延緩衰退

核桃含有Omega-3脂肪酸、卵磷脂，都可以幫助改善大腦健康，延緩腦細胞衰退，同時也能幫助改善情緒不穩的狀況。而且堅果類食物含有大量的色氨酸、鎂離子，幫助製造血清素，同時也能安定神經、放鬆心情。

洋甘菊茶：大量類黃酮減焦慮

洋甘菊茶有可以幫助抗發炎、抗氧化和放鬆的特性，因為它也含有大量的類黃酮，2016年的研究也發現，洋甘菊確實可以減輕焦慮症狀，減少焦慮症復發的機會。

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抹茶或綠茶：茶氨酸穩定情緒

綠茶含有一種稱為茶氨酸的氨基酸，2017年的一項回顧研究中，分析的49個研究，結果發現茶氨酸可以幫助改善情緒，降低憂鬱，幫助身體放鬆跟情緒穩定。只要40毫克就可以產生作用，而200毫克的效果更明顯，類似鎮靜劑帶來的作用，減少緊張、焦慮的感覺。 而抹茶中的茶氨酸比一般綠茶更多，喝純抹茶的效果也會更好。

黑朱古力：類黃酮減腦神經發炎

朱古力中含有大量的植物多酚，尤其是類黃酮，而2016的一項研究發現，類黃酮可以減少大腦中的神經發炎、細胞死亡，同時讓中老年的婦女減少發生抑鬱症的可能。 2018年的回顧研究中也發現，在眾多研究中都觀察到黑朱古力可以幫助改善情緒，不過要純度比較高的朱古力（20公克中含有500毫克的多酚）才比較有效果。

以上僅供參考，運動也是幫助減壓的好方法，若發現心情長期低落無法獲得改善，建議就醫尋求專業協助。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】