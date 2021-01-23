消委會枕頭｜15款評分最低比最高貴10倍！揀枕頭4重點要睇1條線？

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-01-23 19:00

枕頭選對了，能有助改善肩頸痛症、鼻鼾，預防瞓捩頸，甚至改善失眠。消委會測試了15款枕頭樣本，發現枕頭承托表現非常參差，高度及硬度變化大。選購枕頭有什麼需要注意？不同物料的枕頭又有什麼分別和功效？

枕頭十分重要，如果選擇不適合自己的枕頭，一覺醒來容易頸痛、腰痛，甚至影響睡眠質素或失眠，更會引致不同健康問題。

消委會曾就枕頭進行檢測，從百貨公司、家庭用品店及枕具專門店購入15款枕頭樣本，包括聚酯纖維枕、記憶棉枕和乳膠枕，售價由$139-$1,558不等。經男女測試者測試樣本後發現，對於仰臥和側臥的承托表現非常參差，部分樣本的高度和硬度變化較大，即會隨使用日子愈長愈扁或變硬，有機會令用家出現頸痛及肌肉不能放鬆等問題，影響睡眠。

▼消委會測試15款枕頭樣本中，哪一款總評最高？（按圖 👇👇👇）

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揀枕頭4大重點

合適的枕頭應該支持頸椎在仰臥時，能保持正常的生理弧度。側臥時，能盡量使頸椎與胸椎維持直線，讓頸部附近肌肉能放鬆，頸椎關節承受最少的壓力。因此，大家在選擇枕頭時，應考慮以下因素：

1 枕頭高度

購買枕頭時，首先應考慮自己常用的睡姿。常仰臥用的枕頭，枕頭較扁平。側臥者可能需要選擇高一些的枕頭，簡單方法是量度耳朵至肩膀的闊度，然後找相若的枕頭高度試睡。

▼ 如何測試枕頭高度是否適合自己？（按圖 👇👇👇）

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香港物理治療學會表示，很多人一晚睡覺會轉身多次，因此難以斷言適合側睡者或仰睡者的枕頭高度，也許可考慮選擇某些特別設計的枕頭，即中間高度較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；而中間旁邊兩側較高，方便側睡。由於枕頭的軟硬度、彈性和設計不一，選枕頭時務必親身試睡，最好由伴侶陪同從旁觀察仰臥時，頸椎、胸椎和脊椎是否連成一線，及親身體驗是否舒適。若發現買回來的枕頭不夠高，可用毛巾或墊層墊高；但若是枕頭過高的話，除非睡枕有可拆除的墊層，否則便難以把枕頭高度降低。

2 枕頭物料

市面上的枕頭林林總總，採用的物料亦各不相同。不過，《選擇》月刊515期指，有些研究顯示，乳膠或泡棉（foam）枕頭似乎能夠提供比較好的頸椎與頭顱承托，亦能減少或減輕睡醒後，例如頸痛、頸部僵硬、頭痛的症狀。

▼ 不同物料所製造的枕頭有什麼分別? 有什麼優點? 平日應如何保養?（按圖 👇👇👇）

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3 枕頭軟硬度

枕頭若太軟，承托力不足，不能有效的承托頸椎與頭顱；而太硬的枕頭會令頸部肌肉、頸椎關節受壓，導致肌肉不能放鬆，頸椎關節不舒服。

▼ 消委會測試15款不同質料的枕頭樣本中，承托力表現又如何呢?（按圖 👇👇👇）

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4 枕頭形狀

枕頭有不同的形狀，有些設計可能較符合頸椎的生理孤度，例如枕頭中間高度較低，但頸部有特別承托，方便仰睡；而兩側較高，方便側睡。

▼ 消委會測試的枕頭中，哪些枕頭的耐用程度最好? 又有哪些枕頭較不耐用?（按圖 👇👇👇）

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除了考慮以上因素之外，枕頭的舒適度也受個人喜好影響，因此在購買枕頭之前，消費者必須親自嘗試是否合適，例如躺下使用枕頭仰臥與側臥數分鐘，以感受舒服、合適的程度。

▼ 枕頭幾耐要換一次？腰痛、頸痛又應該如何選擇適合自己的枕頭？（按圖 👇👇👇）

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