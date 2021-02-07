腰痛｜大面積腰背痛或骨質疏鬆！5類食物防骨鬆50歲後仲要補呢樣

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-02-07 18:02

雖然腰痠背痛是個常見的困擾，但是卻在停經後發現怎麼會愈來愈頻繁出現，通常會感覺到大面積的背部疼痛，而沒有固定的壓痛點，但都會集中在脊柱上下游移，原來這是骨質疏鬆的症狀！

50歲後的腰痠背痛

這個年齡層的婦女，通常正處於更年期之中，除了大家熟知的熱潮紅、心慌、焦慮、失眠、健忘等症狀外，在這個階段裡常常被遺忘的就是骨質疏鬆，因為會以腰痠背痛的形式出現，使人以為是因為過度疲勞、姿勢不正確所致。

根據台灣國健署的調查數據顯示，台灣女性在停經後，每4人中就有1人罹患骨質疏鬆。造成這如此高的盛行率，原因就在於女性停經後，雌激素的分泌會急速減少，讓原本在體內的骨質加速了骨轉換，使長骨頭速度變快，卻也帶來更快的骨頭拆解速度，故導致骨質快速的流失。

再加上東方女性因較少有喝牛奶及攝取其他乳製品的習慣，以及體質的關係，所以普遍有鈣質的攝取量不足的問題，也就比西方女性還容易得到骨質疏鬆症。

除補鈣以外，別忘記要攝取雌激素

在預防骨質疏鬆上，補充鈣質和維他命D是眾人皆知不可缺少的營養素，但不要忘記了女性在更年期後因為雌激素減少的緣故，導致無法保存骨質，所以要預防50歲後出現骨質疏鬆，在營養方面就需要兼顧鈣、蛋白質、維他命C和D、鎂、雌激素等的補充：

▼補充這5種食物有助預防骨質疏鬆（按圖了解👇👇👇）：

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1. 三文魚

含有多量的Omega-3 和維他命D，也屬於優質蛋白的一種，Omega-3可以幫助體內鈣質有效的吸收，有助增加骨密度。

2. 豆類製品

黃豆製品含有的大豆異黃酮，是一種植物性雌激素，所以常吃豆類製品不只預防骨質疏鬆，也可以緩解其他更年期的不適。

3. 乳製品

獲取鈣質的最佳來源就是乳製品，如新鮮牛奶、乳酪飲品或是乳酪等，尤其別小看乳酪，所含的鈣含量跟新鮮牛奶差不多，還能幫助腸胃的消化。

4. 番石榴、木瓜、奇異果

含有多量的維他命C ，有助幫助體內鈣質的吸收。而且還可以改善因更年期導致皮膚出現乾燥的問題。

5. 堅果

適量補充堅果種子類，含有多種營養成分，像是優良蛋白質、鎂也都是強健骨質的重要營養素。

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