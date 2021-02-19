蛋糕檢測｜龍堡心太軟最高脂高卡1件多過1碗飯！9成高糖除咗呢2款

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-02-19 19:12

蛋糕甜點是很多人下午茶或飯後的必需品，市面上有多款可即食的冷凍蛋糕選擇，如心太軟、芝士蛋糕、雪糕蛋糕、檸檬撻、蘋果批等等，甜甜的味道帶來幸福的感覺，不過，不少蛋糕的熱量、脂肪及糖分非常高，吃一塊可能要跑步30、40分鐘才能消耗，購買時記得留意食物標籤！

不少人以為芝士蛋糕是最高脂的蛋糕，不過，原來有些心太軟比芝士蛋糕更高脂，而且糖分亦很高。（GettyImages）

飯後習慣吃一塊蛋糕才圓滿？不開心時靠吃蛋糕來轉換心情？蛋糕雖然好吃，不過，一啖啖吃下去除了帶來滿足感，還有致肥的脂肪和糖分。記者在CitySuper、百佳、惠康及一田隨機挑選了20款冷凍蛋糕，比較它們的熱量、脂肪及糖分。

在不同種類的蛋糕之中，以牛油磅蛋糕、心太軟及芝士蛋糕的熱量較高，分別在最高熱量的10名中佔4、3及2個席位。

▼冷凍蛋糕「熱量」哪一款最高？哪一款最低？（按圖 👇👇👇）

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1件心太軟熱量多過1碗飯

在20款冷凍蛋糕中，雀目牌雪糕蛋糕卷的熱量最低，每100克有210千卡，而最高的則是龍堡朱古力心太軟，每100克有463千卡。以一碗200克白飯含260千卡計算，吃100克龍堡朱古力心太軟已相等於1.8碗飯。一件60克有277.8千卡，比一碗飯熱量還要多。

若以一天攝取2000千卡為例，則佔全日的熱量約23%，一個55公斤的成年人就需要跑步約43分鐘才能消耗這些熱量；其次是莎莉咖啡蛋糕，每100克有420.6千卡，亦接近一碗飯的熱量，需跑39分鐘才能消耗；吃100克最低熱量的雀目牌雪糕蛋糕卷則只需要跑19分鐘。

熱量需要因人而異，視乎年齡、性別、體重及活動量等因素而定，成人所需的熱量一般由1000多至2000多千卡不等。熱量吸收過多，會增加超重和患肥胖症的風險。

冷凍蛋糕一半屬高脂

根據食安中心的「購物指南卡」的定義，「高脂肪」食物（即每100克固體食物含超過20克總脂肪），20款冷凍蛋糕中，有10款屬「高脂」食物，攝取過量的飽和脂肪和反式脂肪，會增加血管硬化、中風、心臟病等疾病的機會。

▼冷凍蛋糕「脂肪」哪一款最高？哪一款最低？（按圖 👇👇👇）

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是次檢測的20款冷凍蛋糕中，雀目牌雪糕蛋糕卷的脂肪最少，每100克有5.3克脂肪，而最高的則是龍堡朱古力心太軟，每100克有34.2克脂肪，即約6.8茶匙油，是前者的7倍左右，吃一件60克也有4茶匙油！如進食100克龍堡朱古力心太軟，便已佔超過一天脂肪攝取量的一半，達52.6%。

根據衛生署資料，世界衞生組織（WHO）及聯合國糧食及農業組織（FAO）建議健康人士的脂肪攝取量應限制於每日總能量的15%至30%，其中飽和脂肪不可超過10%，而反式脂肪不可超過1%。

假設一個人每天的能量攝取量為2000卡路里，由於每克脂肪提供9卡路里能量，其膳食脂肪攝取量便應限制於不超過65克（即約13茶匙油），其中飽和脂肪不應超過22.2克，而反式脂肪不應超過2.2克。

▼同場加映：有利心血管健康的食物（按圖 👇👇👇）

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蛋糕糖分含量高，有多喜歡吃都要留意食用分量！（alisa-anton＠unsplash）

按衞生署發出的指引，每100克含超過15克糖的食物可視為「高糖」食品。在20款冷凍蛋糕中，有18款屬「高糖」食品，大家購買時需要特別留意。避免增加誘發糖尿病和心血管疾病的風險。一旦患上糖尿病，會增加患腦血管病、心臟病、足部壞疽、視網膜病、腎病及神經系統疾病的機會。

▼冷凍蛋糕「糖分」哪一款最高？哪一款最低？（按圖 👇👇👇）

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是次檢測的20款冷凍蛋糕中，Rious日式檸檬芝士蛋糕的糖分最低，每100克有13.6克糖，而Pomone急凍朱古力心太軟的糖分最高，每100克有35克糖，即一件100克約7粒方糖，已佔建議攝取量的7成。

世界衞生組織（WHO）建議，每人每日糖分攝取量不應超過總熱量的5%，最多亦不應超過總熱量的10%。以成人每日攝取2,000千卡熱量計算，每日來自的糖分的熱量應少於100至200卡路里。1克糖含4卡路里，即每日糖分攝取量應少於25至50克（即約5至10粒方糖）。

▼同場加映：糖尿病常見徵狀（按圖了解👇👇👇）

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