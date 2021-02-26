菊花茶｜清熱明目3大功效配普洱護肝暖胃　5款茶療黃菊白菊點揀？

撰文： 廖青霞 最後更新日期： 2021-02-26 08:00

菊花茶是十分普遍又受大家歡迎的茶飲，不只可明目清肝，亦可解毒、除口臭。不過菊花茶原來不是人人適合飲用，飲菊花茶有什麼要注意？哪些人、哪些時候要避免飲呢？菊花其實有多種，大家又應如何選用呢？

菊花茶有助清肝明目、清熱解毒，特別適合肝火旺，及長時間用電腦的人士飲用。（gettyimages）

菊花茶功效

菊花有助疏散風熱，平肝明目，清熱解毒；性味辛、甘、苦，微寒。歸肺、肝經。下面由註冊中醫師鄧蕙盈為大家講解飲用菊花茶的宜忌：

▼ 菊花有什麼好處?（按圖 👇👇👇）：

• 清肝明目

菊花可疏風清熱，清肝瀉火，特別適合肝火旺的人士飲用，如出現易發脾氣、眼乾、眼痛、喉嚨痛等症狀。而日常需長期面對電腦的人士，亦十分適合飲用菊花茶，有助緩和眼睛疲勞。

• 清熱解毒

菊花具清熱解毒的功效，有助緩解暗瘡、喉嚨發炎和口腔潰瘍的不適。另外，飲用菊花茶亦有除口臭的作用。

• 改善風熱感冒

菊花除了明目解毒外，也可改善風熱感冒所引起的症狀，常見症狀包括身體發熱、頭痛、口渴、咳嗽痰黃、喉嚨痛、流黃稠鼻涕等；飲用菊花茶，可疏散風熱。

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菊花好多種？

▼ 菊花有十分多不同種類和名稱，不同的菊花功效上有什麼分別？大家又應如何選擇？（按圖 👇👇👇）：

• 黃菊花：較苦清熱較強

日常最常見的菊花，莫過於黃菊花。黃菊花味較苦，清熱效果較強，較適合肝火旺的人服用，如經常捱夜，並有口乾口苦等症狀。其疏散風熱作用較佳，風熱型感冒患者較適合選用黃菊花。

• 胎菊：消炎消腫

胎菊和杭白菊是同一種菊花，而胎菊是指杭白菊未開放的花蕾。胎菊屬性微涼，具平肝明目、疏風清熱的功效，特別適合風熱感冒發熱、喉嚨發炎的人服用。如果被蚊叮蟲咬後，飲胎菊茶亦可加快消腫。

• 貢菊：清肝明目

鄧醫師指，沖泡菊花茶最常用的便是「貢菊」。貢菊的花朵雪白、不易散開、花蒂綠、花心小並偏黃，口感溫和，回味清香。貢菊的清肝明目的功效會更突出，特別適合眼睛乾澀，以及長期對著電腦、電話、用眼過度的人士服用。

飲用菊花茶宜忌

▼ 雖然菊花茶功效多，但菊花偏寒，過量飲用會傷及脾胃，導致腹瀉、胃腸不適等症狀，因此每次飲用量也不宜過多。有哪些人適宜飲用菊花茶？哪些人要避免？鄧醫師就為大家列出了飲用菊花茶的宜忌（按圖 👇👇👇）：

5大菊花茶飲

菊花搭配不同材料，可發揮更大的功效。鄧醫師為大家推介了5種菊花搭配茶飲，供大家參考。她補充，沖菊花茶通常用杭州貢菊，有助清熱解毒、清肝明目：

▼ 經常捱夜、眼乾可飲用「菊花杞子茶」，有助疏風清熱，明目養肝（按圖 👇👇👇）：

▼ 免疫力差、不夠氣的人士，飲「菊花牛蒡茶」，可養肝補氣（按圖 👇👇👇）：

▼ 熱氣、喉嚨痛的患者，可飲「菊花甘草金銀花茶」，清熱解毒、紓緩喉痛（按圖 👇👇👇）：

▼ 受便秘困擾的人，飲用「菊花決明子茶」可助你潤腸通便（按圖 👇👇👇）：

▼ 胃部不適的人，可飲「菊花普洱茶」有助護肝暖胃（按圖 👇👇👇）：

以上茶飲僅供參考，如有任何問題，請諮詢中醫師意見。

註冊中醫師鄧蕙盈（由受訪者提供）

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