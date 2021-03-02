心臟病｜低脂奶好過全脂戒即食麵　防心臟病10招薯仔要這樣吃！

撰文： Hello醫師 最後更新日期： 2021-03-02 10:11

根據世界衛生組織（World Health Organization, WHO），心血管疾病是全球第一大死因，許多現代的生活、飲食習慣，無時無刻都在危害著我們的心血管，因此，Hello醫師提供以下十點，幫助你我守護心臟的健康，預防心血管疾病。 文：周士閔 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

▼10招教你護心臟（按圖率先了解👇👇👇）

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1. 戒煙省錢又健康

抽煙是導致冠狀動脈疾病（Coronary heart disease）的主因，光是戒煙一年，罹患心臟病（Heart disease）的風險，就僅剩抽煙者的一半。

2. 規律運動 強化心臟

保持規律運動，讓自己的身體動起來，不僅可以降低罹患心臟病的風險，還能讓改善情緒、減輕壓力。台灣衛生福利部建議，每周累積150分鐘的中等強度活動，例如：快走、慢跑、騎單車、多爬樓梯少搭電梯、多走路少開車、關掉電視起身運動，都能夠加強心臟的強度。

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3. 保持營養 控制體重

體重過重會增加罹患心臟病機率，保持營養均衡、少油少糖的飲食，均衡攝取蔬果，加上保持運動，體重控制並不是難事。可以多利用BMI身體質量指數，檢測體重是否有過重的狀況；也建議搭配BMR計算器來計算基礎代謝率，讓體重控制不再是難事。

4. 多吃含纖維的食物

充分攝取纖維能降低患心臟病的風險，專家建議至少一日攝取30克纖維。纖維可以從不同的食物中取得，例如：全麥麵包，燕麥、帶皮薯仔、一般蔬菜水果。

5. 減少飽和脂肪的攝取

攝取過多的飽和脂肪，會導致血中膽固醇增加，而膽固醇會增加罹患心臟病風險；因此，盡量改變飲食習慣，多攝取瘦肉、挑選低脂的乳製品，而非全脂乳製品，才是增強心臟的健康飲食方法。

6. 每天都要吃蔬果

根據台灣癌症基金會指出，提高蔬菜或水果的攝取量，能降低冠狀動脈疾病（Coronary heart disease）的風險。每天四份蔬果就可以有顯著的效果；若提高到八份，保護效果會更好。而各類蔬果中，綠葉蔬菜、十字花科蔬菜、高維他命C蔬菜，對冠狀動脈的保護效果特別好。

7. 少吃鹽控制血壓

吃太鹹容易導致高血壓（Hypertension），依據台灣衛生福利部建議，每日鈉總攝取量不宜超過2400毫克（即六公克鹽），但調查發現，30歲以下年輕人吃的比過去都鹹，鈉攝取量超標的情形，愈年輕愈嚴重，幾乎超過建議攝取量的兩倍，應避免即食麵、薯片等高鈉的食品。

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8. 多吃魚鞏固心臟

一周吃兩次魚，例如：多吃沙甸魚或三文魚等富含omega-3脂肪酸的魚類，能保護心臟預防心臟病，孕婦或哺乳的婦女須特別注意，一周不得攝取超過兩份富含油脂的魚類，若無法天天吃到魚，那麼營養補充品也是一個好選降擇，例如：魚油。

9. 少喝酒讓腰圍變小

酒精是有熱量的，因此過量飲酒會造成肥胖，或腰圍增加，如果有喝酒習慣，建議降低飲酒量，男性一天建議不要超過2瓶啤酒，女性則為一瓶，否則心臟病風險將會增加。

10. 查看營養標示

買食品時會注意營養標示的人不多，但我們應該多注意我們吃下肚的食物，包括熱量、鈉含量、糖份等，如此我們才能控制自己的飲食，不讓美食成為我們健康的負擔。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：心血管疾病很要命！10 招教你護心臟】