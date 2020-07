【額頭看健康】皺紋深易患心血管疾病？5大額頭健康警示

人體不同的器官都能反映出其身體狀況,像是腸胃蠕動會放屁、喝碳酸飲料或酒精會打嗝,而我們的額頭其實也小有貢獻。以下舉出5種額頭健康警示,但由於每個人的情形可能不太一樣,任何問題請向專業醫生諮詢,至於不喜歡被說額頭很大的女生,真的沒什麼好在意的,大額頭可以做多樣造型變化,額頭大才值得驕傲啊! 醫學審稿:賴建翰醫師 文:黎佳燊/Hello醫師

1. 大額頭易患乳糜瀉 美人尖髮脫落要注意

根據一項有趣研究,額頭高大的人患有乳糜瀉(Celiac disease)和麩質不耐(Gluten sensitivity)的比率會比一般人高。由於額頭易於觀察,所以能省下診斷症狀所需的時間。該研究將人的臉劃分成3個區塊,而如果額頭的部分相對比較大,則可能提高乳糜瀉和麩質不耐的風險。但由於其研究對象只侷限於地中海地區民眾(Mediterranean),因此還需要更多的調查來佐證。

另外,也要注意美人尖(Widow's peak)部位,意指髮際中間下方「V」字形突出的位置,一旦發現其髮線脫落,可能是甲狀腺功能低下(Hypothyroidism)或橋本氏病(Hashimoto's disease,又稱慢性甲狀腺炎)的徵兆,而若察覺額頭及外圍眉毛的1/3掉髮了,象徵低甲狀腺功能。

2. 額頭貫通器官排毒 痤瘡排出體內毒素

臉部長痤瘡(Acne,也稱青春痘/面皰/粉刺)很惱人,我們通常會聯想到壓力、飲食習慣、過敏反應,或骯髒的手不經意碰觸到臉造成細菌感染。按照中醫的說法,額頭是貫通身體器官重要的排毒部位,包括像肝、腎、膽囊、膀胱。

換句話說,額頭上的痤瘡和粉刺是另一種身體排毒機制,可以把多餘的荷爾蒙和毒素都排出體外,同時它也能作為負面情緒的「出口」,常常生氣或焦慮的人小心痘痘找上來囉!

3. 額頭有深皺紋 心血管風險高

臉上出現皺紋是老化的正常現象,但根據國際非營利組織美國科學促進會(American Association for the Advancement of Science,簡稱AAAS)的資料,額頭有很多深皺紋的人,患上心血管疾病(Cardiovascular disease)的可能性較高,其他可留意的症狀還包括:男性型禿髮(Male-pattern baldness)、耳垂皺褶(Earlobe crease)、黃斑瘤(Xanthelasma)。

該研究採納3,200位健康的上班族,並以額頭上皺紋的數量和深度為基準,年齡層分別為 32歲、42歲、52歲、62歲,經過20年的長期觀察,排除233位參加者因個別原因去世,調查結果顯示皺紋愈多,心血管致死風險愈高,而無皺紋者與最多皺紋者的差異約可達10倍。

即便如此,單憑觀察皺紋來診斷心血管疾病仍是不夠的,它只能作為一個參考指標,血液檢測才是必要的方法。此外,均衡飲食和規律生活才能減低疾病的危險。問及皺紋和心血管疾病的關係,法國土魯斯大學醫療中心(Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse)職業健康系所副教授尤蘭達.艾絲奎蘿(Yolande Esquirol)解釋,關鍵原因可能包含氧化壓力(Oxidative stress)和膠原蛋白(Collagen)變化,因能引起動脈粥樣硬化(Atherosclerosis),加上額頭的血管比較細,所以會對這些血斑塊較敏感,進而產生皺紋。

4. 額頭靜脈突出因壓力 但要小心顳動脈炎

額頭有靜脈突出一般來說不是什麼問題,靜脈會受到壓力而膨脹,在身體任何部位都可能發生,且因家族遺傳因素,以及隨著年紀老邁及皮膚老化,會使靜脈看起來更大,像是在額頭中間、太陽穴(Temple)、臉部兩側。

其中,最常見的靜脈突出情況,則是因為頭部和頸部承受了壓力。好比說,頭皮、下巴及肩膀肌肉緊繃而導致的緊張性頭痛(Tension headache),其他狀況還有像打噴嚏、大笑、哭泣、喊叫、嘔吐、運動。

另要小心顳動脈炎(Temporal arteritis,又稱巨細胞動脈炎),這是一種血管炎(Vasculitis),會造成太陽穴靜脈突出延伸至額頭中間,其他症狀包括:頭皮腫脹、搏動性頭痛、太陽穴和嘴巴痠痛、視覺模糊或複視(Diplopia)、沒食慾、發燒、出汗。

5. 減肥懷孕靜脈也突出 曬太陽過長有蛛網紋

如果你正在減重或減肥,請留意鏟肉後靜脈可能會突出,這是因為少了體脂肪,靜脈自然會顯而易見。同樣的,皮膚變稀薄也會出現相同的情況。血壓與荷爾蒙的變化也會導致靜脈突出,孕婦請注意,當體內黃體素(Progesterone)使子宮內膜變厚,膨脹的血管看起來就像變大了。

倘若你經常曝曬於太陽下,雖然靜脈會藉由膨脹,來調適身體溫度,但時間過長仍會傷及細胞組織。你或許曾看過,靠近皮膚表面的靜脈呈破裂的細血管,這叫做蜘蛛網狀靜脈曲張(Spider veins,又稱蛛網紋),且可以發生在身體任何部位,顏色一般呈細微的紅、藍或紫色線條。

