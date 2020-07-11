【額頭看健康】皺紋深易患心血管疾病？5大額頭健康警示

人體不同的器官都能反映出其身體狀況，像是腸胃蠕動會放屁、喝碳酸飲料或酒精會打嗝，而我們的額頭其實也小有貢獻。以下舉出5種額頭健康警示，但由於每個人的情形可能不太一樣，任何問題請向專業醫生諮詢，至於不喜歡被說額頭很大的女生，真的沒什麼好在意的，大額頭可以做多樣造型變化，額頭大才值得驕傲啊！ 醫學審稿：賴建翰醫師 文：黎佳燊／Hello醫師

▼▼5個額頭健康警示（按圖看清！），下文有更詳細解說▼▼

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1. 大額頭易患乳糜瀉 美人尖髮脫落要注意

根據一項有趣研究，額頭高大的人患有乳糜瀉（Celiac disease）和麩質不耐（Gluten sensitivity）的比率會比一般人高。由於額頭易於觀察，所以能省下診斷症狀所需的時間。該研究將人的臉劃分成3個區塊，而如果額頭的部分相對比較大，則可能提高乳糜瀉和麩質不耐的風險。但由於其研究對象只侷限於地中海地區民眾（Mediterranean），因此還需要更多的調查來佐證。

另外，也要注意美人尖（Widow's peak）部位，意指髮際中間下方「V」字形突出的位置，一旦發現其髮線脫落，可能是甲狀腺功能低下（Hypothyroidism）或橋本氏病（Hashimoto's disease，又稱慢性甲狀腺炎）的徵兆，而若察覺額頭及外圍眉毛的1/3掉髮了，象徵低甲狀腺功能。

2. 額頭貫通器官排毒 痤瘡排出體內毒素

臉部長痤瘡（Acne，也稱青春痘/面皰/粉刺）很惱人，我們通常會聯想到壓力、飲食習慣、過敏反應，或骯髒的手不經意碰觸到臉造成細菌感染。按照中醫的說法，額頭是貫通身體器官重要的排毒部位，包括像肝、腎、膽囊、膀胱。

換句話說，額頭上的痤瘡和粉刺是另一種身體排毒機制，可以把多餘的荷爾蒙和毒素都排出體外，同時它也能作為負面情緒的「出口」，常常生氣或焦慮的人小心痘痘找上來囉！

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3. 額頭有深皺紋 心血管風險高

臉上出現皺紋是老化的正常現象，但根據國際非營利組織美國科學促進會（American Association for the Advancement of Science，簡稱AAAS）的資料，額頭有很多深皺紋的人，患上心血管疾病（Cardiovascular disease）的可能性較高，其他可留意的症狀還包括：男性型禿髮（Male-pattern baldness）、耳垂皺褶（Earlobe crease）、黃斑瘤（Xanthelasma）。

該研究採納3,200位健康的上班族，並以額頭上皺紋的數量和深度為基準，年齡層分別為 32歲、42歲、52歲、62歲，經過20年的長期觀察，排除233位參加者因個別原因去世，調查結果顯示皺紋愈多，心血管致死風險愈高，而無皺紋者與最多皺紋者的差異約可達10倍。

即便如此，單憑觀察皺紋來診斷心血管疾病仍是不夠的，它只能作為一個參考指標，血液檢測才是必要的方法。此外，均衡飲食和規律生活才能減低疾病的危險。問及皺紋和心血管疾病的關係，法國土魯斯大學醫療中心（Centre Hospitalier Universitaire de Toulouse）職業健康系所副教授尤蘭達．艾絲奎蘿（Yolande Esquirol）解釋，關鍵原因可能包含氧化壓力（Oxidative stress）和膠原蛋白（Collagen）變化，因能引起動脈粥樣硬化（Atherosclerosis），加上額頭的血管比較細，所以會對這些血斑塊較敏感，進而產生皺紋。

4. 額頭靜脈突出因壓力 但要小心顳動脈炎

額頭有靜脈突出一般來說不是什麼問題，靜脈會受到壓力而膨脹，在身體任何部位都可能發生，且因家族遺傳因素，以及隨著年紀老邁及皮膚老化，會使靜脈看起來更大，像是在額頭中間、太陽穴（Temple）、臉部兩側。

其中，最常見的靜脈突出情況，則是因為頭部和頸部承受了壓力。好比說，頭皮、下巴及肩膀肌肉緊繃而導致的緊張性頭痛（Tension headache），其他狀況還有像打噴嚏、大笑、哭泣、喊叫、嘔吐、運動。

另要小心顳動脈炎（Temporal arteritis，又稱巨細胞動脈炎），這是一種血管炎（Vasculitis），會造成太陽穴靜脈突出延伸至額頭中間，其他症狀包括：頭皮腫脹、搏動性頭痛、太陽穴和嘴巴痠痛、視覺模糊或複視（Diplopia）、沒食慾、發燒、出汗。

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5. 減肥懷孕靜脈也突出 曬太陽過長有蛛網紋

如果你正在減重或減肥，請留意鏟肉後靜脈可能會突出，這是因為少了體脂肪，靜脈自然會顯而易見。同樣的，皮膚變稀薄也會出現相同的情況。血壓與荷爾蒙的變化也會導致靜脈突出，孕婦請注意，當體內黃體素（Progesterone）使子宮內膜變厚，膨脹的血管看起來就像變大了。

倘若你經常曝曬於太陽下，雖然靜脈會藉由膨脹，來調適身體溫度，但時間過長仍會傷及細胞組織。你或許曾看過，靠近皮膚表面的靜脈呈破裂的細血管，這叫做蜘蛛網狀靜脈曲張（Spider veins，又稱蛛網紋），且可以發生在身體任何部位，顏色一般呈細微的紅、藍或紫色線條。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：健不健康看額頭 剖析5個額頭健康警示】