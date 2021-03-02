養生茶｜肝鬱易緊張失眠愈補愈燥？中醫推介洋甘菊2款茶紓緩情緒

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-02 17:59

天氣冷經常讓人出現憂鬱的情緒，而從中醫的觀點來看，憂鬱、燥鬱、恐慌等情緒都有可能是肝氣鬱結所造成，台灣馬偕紀念醫院中醫部主任陳光偉指出肝氣鬱結算是大家常見的症狀。

肝氣鬱結跟精神狀態有關

肝氣鬱結中的肝在中醫裡指的是精神系統跟神經系統，跟西醫所說的肝病，像是肝炎、肝硬化指的肝臟不同，諸如過度緊張、肌肉緊繃、情緒低落、壓力很大、放不開、更年期障礙都可能是肝氣鬱結的表現。

當肝氣鬱結的情形持續一段時間，也會影響脾胃功能，久而久之腸胃系統就會出毛病。

更嚴重的話會出現憂鬱、躁鬱、失眠的狀況，而這些問題又會使很多慢性病跑出來，像是胃酸倒流、高血壓、頭痛等。陳光偉指出，就像冬天憂鬱的人很多，肝氣鬱結的症狀在天冷的時候也較常見。

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用疏肝理氣的中藥緩解肝氣鬱結

要緩解肝氣鬱結的其中一個方法就是吃一些疏肝理氣的中藥。疏肝最常用的複方中藥材有加味逍遙散、小柴胡湯，單方則是柴胡、芍藥、甘草、陳皮、香附、鬱金。理氣的部分則是佛手、山楂、川芎、青皮等。

另外要再加一些活血的藥，像是當歸、丹參，才能真的達到疏肝理氣的效果，吃了這些中藥就不會那麼容易緊張或是憂鬱，也比較好入眠。

若沒有去看中醫，找個空閒時間泡些洋甘菊茶或菊花枸杞茶來喝能平緩一些情緒。

▼洋甘菊茶、菊花枸杞茶怎麼泡？（按圖看清👇👇👇）

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1. 洋甘菊茶：用約兩茶匙乾燥的洋甘菊，以開水沖泡，燜約30分鐘，可以斟酌加一些蜂蜜。洋甘菊含有類黃酮（flavonoid）可增加讓人有好心情的荷爾蒙多巴胺與血清素。

2. 菊花枸杞茶：用一大茶匙乾燥的菊花，搭配半茶匙的枸杞，用滾燙開水沖泡，燜大約 10分鐘，枸杞本身有點甜味，不需要再另外添加糖就很好喝了。

陳光偉也提醒，肝氣鬱結的人要少碰補品，例如，薑母鴨很偶爾吃一次就好，如果兩三天就吃一次薑母鴨，胃會容易痛、化燥、發炎。

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