減肥｜8杯水減肥法定時喝水促進代謝　最後1杯防心血管病幾時飲？

撰文： Heho健康 最後更新日期： 2021-03-07 17:02

近年來健身運動蓬勃，許多人注重減肥、減脂議題，但其實從日常生活改變做起，只要多喝水也能減肥！有德國科學家提出「每天喝8杯水」的減重法，只要同一天的固定8個時段，喝下250cc的白開水，就能達到減重效果，也不少名人和營養師也推崇這樣的方法。

遵循8杯水時間表 助新陳代謝

因為人體70%都是由水組成，所以不論是排毒、燃燒脂肪、增加肌肉都需要水分，等到口渴再喝水已經太晚了，那時身體已經開始缺水，透過定時定量補充水分，有助於身體代謝。要喝的第一杯水，就從一早起床開始。

▼8杯水減重法（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

早上起床第一杯水：由於睡醒時身體是缺水的狀態，喝水不僅能補充一整晚消耗的水分，還可以開啟腸胃蠕動，幫助清理體內囤積廢物，也可以幫助排出宿便。

第二杯水早上9點：這時間是腸胃排毒時間，喝水可以清理腸胃累積的毒素。

第三杯中午11點半：午餐前喝杯水可以增加飽足感，減少午餐的飯量，避免午餐吃太多，導致血糖太快升高，影響下午的專注力。

第四杯下午1點：飯後半小時至1小時內喝杯水可幫助消化。

第五杯下午3點半：下午茶時間改喝水，讓零食甜點的份量再減少。不僅能促進小腸排毒，也能逼自己戒甜飲。

▼同場加映：促進新陳代謝的方法（按圖率先了解👇👇👇）

+ 21 + 21 + 21

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第六杯下午5點半：晚餐前喝一杯水，可以緩解飢餓感，避免晚餐吃太多。

第七杯晚上7點：身體新陳代謝最頻繁的時間，喝水能有效促進循環。

第八杯晚上9點：人體在睡眠時無法自行補充水分，因此睡前2小時喝杯水，預先補充睡覺時身體所流失的水份，幫助調節血液濃度，避免血液變得濃稠，避免患上心血管疾病。

風靡德國「8杯水減重法」 每次一杯250c.c.

因為人體內很多生化反應都需要水，一旦缺水細胞內的環境會變差，加上尿液是人體排泄廢物的最佳途徑，水分不夠時廢物難以排泄，這兩大因素會導致新陳代謝變差，人就容易發胖、瘦不下來。多喝水搭配適量運動，讓減肥之路事半功倍。

▼同場加映：飲暖水的好處：（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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▼同場加映：吃什麼有助減肚腩？（按圖了解👇🏻👇🏻👇🏻）

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