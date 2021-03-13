香蕉營養｜食蕉喝水會腹瀉？營養師揭真相防便秘肚屙香蕉要這樣吃

撰文： NOW健康 最後更新日期： 2021-03-13 08:02

網絡傳言吃香蕉後不可以喝水，會導致腹瀉，嚴重者甚至會全身脫水、休克暈厥，這是真的嗎？台灣台安醫院營養師劉怡里表示，香蕉含有豐富的果膠，吃下肚之後，如果遇到大量水分，就會產生飽足感，並增加糞便體積，促進腸胃蠕動，有助於排便，不會形成腹瀉。

台灣食藥署指出，食品成分資料庫顯示，香蕉的膳食纖維量及果糖含量與其他常見水果差不多，不會因為食用香蕉後喝水導致腹瀉、脫水。此外，香蕉富含鉀離子、水分少、熱量密度相對高，且富含的水溶性纖維，能促進水分吸收，讓糞便成型。

劉怡里表示，香蕉營養豐富好處多多，可以幫助排便，有助於腸道系統消化功能，可說是便秘者的好朋友，建議女生1天吃1根香蕉，男生則可以1天吃2根香蕉。

▼如何挑選香蕉呢？（按圖看清👇👇👇）

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該如何挑選香蕉呢？台灣食藥署建議，黃皮、帶有黑點的香蕉已經熟成，果膠較容易吸收消化，且水溶性膳食纖維含量也較高，較適合有便秘症狀或排便不順的人；如果已有腹瀉狀況，則建議選擇較偏綠的香蕉，因為偏綠香蕉含有鞣質，具有收斂效果，且含有抗性澱粉，難以被腸道消化，有助改善拉肚子。

劉怡里指出，偏綠的香蕉熱量較低，較適合想減重的民眾，不過，老年人腸道功能較差，建議選擇黃皮較熟的香蕉，如果吃綠香蕉，比較可能引發肚痛。

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