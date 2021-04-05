荷葉茶｜加陳皮健胃消滯配山楂降血壓　沖泡5須知熱飲隔夜功效減?

撰文： 林嘉珮 最後更新日期： 2021-04-05 20:00

荷葉除了拿來整糯米雞、荷葉飯，其實還有很多功效。要說解膩聖品，不得不提荷葉茶，尤其香港人飲食習慣大魚大肉，燒肉火鍋飯局日日都有，來一杯荷葉茶能去除油膩，配合其他藥材同服還有助減肥。荷葉有什麼食療推介？哪類人不宜飲用？荷葉又有什麼功效？

荷葉功效

荷葉性苦、味平。它能排解暑濕，對頭痛眩暈、四肢水腫、食少納呆、腹脹腹瀉、白帶過多都有很大的幫助。《本草綱目》指出，荷葉「主止渴，落胞破血，治產後口乾，心肺躁煩。」同時能「生發元氣，裨助脾胃，澀精滑，散瘀血，消水腫癰腫，發痘瘡。」註冊中醫師鄧蕙盈指，荷葉茶有助消化，適合在飯前服用。

▼荷葉茶知多啲：（按圖了解👇👇👇）

荷葉茶可以加入陳皮，它有健胃消滯作用，有助消滯解膩。若想功效加倍，除了陳皮還可以加入山楂和決明子，山楂性微溫，味酸甘，入脾、胃、肝經，有助降血壓，且有助消化和活血化瘀。決明子味苦、甘、鹹，有祛風散熱、清肝火、明目之效，同時能使排便順暢，有便秘困擾不妨在茶中加入少許決明子。

不宜人士

由於荷葉茶有止血作用，且性寒涼，月經中女性不宜飲用，以免有經痛情況出現。另外，孕婦亦不宜服用。除了以上兩種女性，若體質為脾胃虛寒人士，即：大便稀、四肢沉重無力、食欲不振不宜服用；身體氣血虛弱人士，即常手腳冰冷亦不宜沖泡荷葉茶。

荷葉茶作為方便的減重茶療，當中亦有不少值得注意的沖泡小知識。方法錯誤就會令功效大打折扣。此外，此茶並非每人都適合，飲用前應先留意個人體質，並向註冊中醫諮詢。

▼荷葉茶飲用前有什麼注意事項？（按圖了解👇👇👇）：

荷葉茶飲用注意事項

1）飲用前需徹底洗淨

現在供港的荷葉多為人工栽種，在用機器採收時難免會摻有雜質，例如砂石、瘀泥和小蟲，服用前應徹底將葉片洗淨。同時在栽種過程中可能會有殘餘農藥，需徹底沖洗，清走殘餘農藥才不會對人體有害。

2）荷葉挑選

挑選荷葉時，應注意荷葉有沒有充分曬乾，沒有留下霉菌和蟲蛀。若葉片出現黑邊或發黃請勿挑選。

3）沖泡方式

荷葉茶放涼飲用更佳。若想在沖泡後調味或去除苦澀，可適量加入蜂蜜，不過需要注意的是，熱水加蜜糖會令營養流失，應等茶放涼至常溫。茶在沖泡後不宜放隔夜，以免功效減退。

4）藥材配搭

荷葉茶不可胡亂配搭藥材服用，需按中醫建議或購買市面上調配好的荷葉茶配方、沖劑或茶包，否則影響功效之餘有機會產生副作用。若想配搭其他藥材前應先諮詢中醫師意見，或可按以下食譜加入決明子、乾山楂等藥材令功效加倍。

另外，牛蒡、薏米、檸檬、桑葉亦可以沖泡荷葉茶。

5）劑量

以為減肥茶可以日日飲？不論是中藥還是養生茶，都不宜每天飲用。建議每周可飲3至4次，連續兩星期達到減重效果。

▼荷葉茶茶療（按圖率先了解👇👇👇）：

+ 6 + 6 + 6

荷葉茶：解膩消滯、減肥去脂、健脾益胃、預防發炎暗瘡、解決白帶過多