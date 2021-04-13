【茯苓茶】健脾去水腫治失眠腹脹　加枸杞補腎4茶療忌同吃3類食物

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-04-13 08:00

茯苓是常用藥材之一，被譽為「四時神藥」，有利水去濕、健脾安神的功效。有中醫指出，茯苓茶最適合腹脹、精神不佳、失眠、水腫等脾胃虛人士，配合枸杞、桂圓等材料更有明目補血等功效。 撰文：健福堂中醫診所註冊中醫師朱健聰

茯苓性味屬於甘、淡、平，有助利水去濕、健脾安神，古人更稱茯苓為「四時神藥」，一般而言，茯苓茶四季都適合飲用。

▼茯苓茶知多啲（按圖 👇👇👇）

茯苓茶主要改善脾氣虛（精神不佳、腹脹胃口差、進食後腹脹加重、疲倦乏力、肥胖浮腫）、心悸、失眠等問題。不過，由於茯苓藥性下行，體質屬於氣虛下陷（如子宮下垂、脫肛等）、陰虛內熱（如潮熱盜汗、口乾舌燥、手腳心發熱、舌紅少苔）和孕婦不適合飲用。

茯苓茶療

▼茯苓味甘、淡、性平，將它與不同藥材配合，可以發揮多種功效。（按圖 👇👇👇）

+ 12 + 12 + 12

茯苓茶：去濕利水、健脾和胃、寧心安神

枸杞茯苓茶：明目補腎、健脾滲濕

茯苓白朮茶：健脾化濕

桂圓茯苓茶：補血安神

▼飲用茯苓茶注意事項（按圖 👇👇👇）

1.體質陰虛火旺、氣虛下陷、孕婦慎服，或需搭配其他材料泡茶，例如氣虛下陷的人士酌加黃芪、黨參等補氣藥材同服

2.用作茶療，每次用量5克為宜

3.飲用茯苓茶期間，建議不能與生冷、辛辣、油膩食物同食

健福堂中醫診所註冊中醫師 朱健聰（撰文者提供）

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