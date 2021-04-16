糖尿病｜患者食炒飯好過白飯？7秒深蹲加晚餐這樣吃降血糖4周見效

撰文： 健康2.0 最後更新日期： 2021-04-16 10:00

白飯和炒飯，哪種對糖尿病比較不利？日本長年致力於糖尿病治療與研究的宇佐見醫師指出，炒飯是用油來炒，似乎比較不適合糖尿病患，但其實恰恰相反。因為炒飯是用油包覆在米飯表面，進入人體之後，反而不會讓血糖急速上升。

糖尿病的飲食療法中有「限制熱量」的概念，但日本人卡路里總攝取量減少，糖尿病病患卻與日俱增。這個事實讓我們知道，限制熱量毫無意義，也使人們對於脂肪的看法大為改觀。

飲食療法是控醣，不是熱量

一般人對膽固醇印象不佳，但膽固醇是血管壁、腦部組織、荷爾蒙等的原料。現在大家也漸漸知道，攝取再多含膽固醇的食物，血液中所含的膽固醇也不會超過2成。其餘8成的膽固醇是由肝臟製造的。

飲食中若沒有攝取膽固醇，不足的部分還是得由肝臟供應。因為對人體而言，膽固醇是相當重要的成分，所以必須由體內製造。

飲食療法要控制的不是脂肪，而是醣類。不過，限制醣類簡直難如登天。因為我們從小吃飯吃到大，身體已養成對醣類的依賴。

▼糖尿病自我檢測：（按圖了解👇👇👇）

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醣類對腦部的刺激比毒品強

有人說，醣類對腦部的刺激比毒品還強。有研究者用天竺鼠進行實驗。首先，讓天竺鼠飲用溶有古柯鹼的水與糖水。然後，把古柯鹼水與糖水放在天竺鼠面前，看牠們選擇哪一種。結果，牠們選了糖水。毒品的問題在於會上癮，但身體對醣類的依賴比會上癮的毒品還要強。

女性戒不了甜食，從某種意義來看，也可說是「醣中毒」。我們的身體既然已經養成對醣類的依賴，要完全不攝取醣類就是不可能的事。實際上，許多美食都含有醣類。

▼血糖下降秘訣（按圖細閱👇👇👇）

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「7秒深蹲+晚餐少吃一碗白飯」血糖就能下降

極端限制醣類只會造成壓力，還會使精心安排的飲食療法難以持續。要改善糖尿病、脫離糖尿病前期的行列，並不需要做到清心寡欲的地步。

只要持續做7秒深蹲，晚餐也忍住「少吃1碗白飯」，就能讓血糖值下降，穩定維持在正常範圍內。

所以，請大家把飲食療法與運動療法當做一整套的治療方案吧！只要確實持續實行運動療法＋飲食療法，4周後，空腹血糖值、飯後2小時血糖值、被視為糖尿病指標的糖化血色素值，都可望獲得改善。

7秒深蹲降血糖標準版

1. 雙臂向前伸，雙腳打開比肩寬 2. 花5秒時間慢慢往下降 3. 直到大腿與地板平行時暫時2秒後，直接起身

7秒深蹲降血糖輔助版

1. 雙臂向前伸，抓住椅背，雙腳打開比肩寬 2. 花5秒時間慢慢往下降 3. 直到大腿與地板平行時暫時2秒後，直接起身

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