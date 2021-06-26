冬瓜茶｜解暑利尿止咳助減肥　加杞子補血4食療同吃這個功效減？

撰文： 梁啟敏 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

冬瓜是夏天時分最為當造的瓜類之一，不少人喜歡飲冬瓜湯消暑。除了煲湯之外，用冬瓜煮茶亦有不同功效，除了清熱利水、解暑熱、減肥等。 撰文：黃祥華註冊中醫師朱健聰

冬瓜性涼，味甘、淡。入肺、小腸、膀胱經，具有清熱利水、解暑熱、清熱痰、止咳嗽等功效，體型肥胖人士常食之，更有助減重。

▼冬瓜茶有什麼好處？適合什麼人士服用？（按圖 👇👇👇）

一般來說，冬瓜茶一年四季都可以飲用，特別是暑熱的夏天。身體濕熱、出現煩躁不安、口舌生瘡、尿黃等症狀人士適合飲用冬瓜茶。由於冬瓜性涼，體質屬於虛寒，如怕冷、手腳冰冷、脾胃虛弱易大便溏瀉、胃痛的人士則不宜。

冬瓜簡易茶療

▼冬瓜茶療（按圖 👇👇👇）

+ 20 + 20 + 20

1.冬瓜茶：消暑清熱

2.冬瓜薏米荷葉茶：清熱去濕、消暑解渴

3.冬瓜雙根茶：清熱降火、利尿消暑

4.冬瓜杞子菊花茶：清熱明目、滋陰補血

▼冬瓜茶飲用須知（按圖 👇👇👇）

1.冬瓜茶性寒，脾胃虛寒人士飲用容易腹瀉便溏，胃寒疼痛加重

2.冬瓜茶不宜與赤小豆同服，會令尿量增多出現脫水的情況

3.冬瓜茶不宜與醋同服，會降低冬瓜營養價值

4.冬瓜茶一周最多飲用2-3次，飲太多容易損傷脾胃，出現腹瀉便溏、胃脹等不適

黃祥華註冊中醫師朱健聰（撰文者提供）

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