夏天養生瓜｜冬瓜止咳絲瓜防便秘5種瓜去濕熱　有1種瓜體虛都啱！

撰文： 醫思集 最後更新日期： 2021-06-24 08:08

冬瓜、苦瓜、絲瓜、西瓜、合掌瓜等瓜類十分適合炎夏食用，有消暑和清涼作用。吃瓜會否太寒涼？體質虛弱、手腳冰冷等人士又是否適用吃？ 撰文：註冊中醫師倪詠梅

正式進入夏天，中醫認為夏天暑氣亢盛，是天地之間陽氣最熾盛的時候，人容易變得燥熱和煩躁，同時易生瘡和便秘等等。而地下的濕氣受到暑熱而蒸騰向上，亦易侵襲人體，令身體變得濕熱，覺得疲勞、周身痠痛、濕疹和癬等皮膚問題愈發嚴重。

要應對夏天的濕熱問題，吃瓜是方便又美味的方法。以下是夏日常見的瓜果，看看有什麼功效。

▼5類瓜分別有什麼功效？（按圖👇👇👇）

+ 5 + 5 + 5

1. 冬瓜

性味：甘、淡、涼

功效：清熱利水，解暑熱，消熱痰、止咳嗽。《本草分經》說冬瓜：「甘，寒。瀉熱益脾，利二便，消水腫，散熱毒。」

適宜：水腫、飲很多水卻小便不多的人、易有黃痰的人士、吃熱氣食物如薯片後咳嗽加重人士、怕熱易汗出人士、面油多，易長瘡人士

不宜：體質虛弱例如易感冒、體力弱、血壓低人士、怕冷和手腳易冷的虛寒人士、易腹瀉人士、來經期間

▼清熱去濕食療：冬瓜荷葉薏米湯（按圖👇👇👇）

2. 絲瓜

絲瓜比冬瓜更涼一點，而且它有一個特點，就是含有大量黏液。中醫學認為這種黏液有「滑利」之性，對於便秘的人士有滑腸通便的作用。而且它的黏液多，對於補充身體津液（水份）特別好。愈老的絲瓜，絲瓜絡愈粗。絲瓜絡亦是常用中藥，對於乳腺疾病如乳腺纖維瘤、母乳不通等都有良好效果。

性味：甘，寒

功效：涼血解毒，除風化痰，通經絡，行血脈，消浮腫，發痘瘡，滑腸防便秘

適宜：大便乾結，乾硬如小石子、時常口乾，多飲水仍不解渴的人士、黃痰多，時覺咽喉燥熱、怕熱汗出多、易水腫、皮膚易乾燥

不宜：大便爛，易腹瀉人士、一吃生冷東西就易胃痛的人士

▼滋潤通便食療：雙菇絲瓜粉絲瘦肉湯（按圖👇👇👇）

3. 西瓜

西瓜的別名是「天生白虎湯」，「白虎湯」是中醫用以清熱的名方，相當寒涼。西瓜別名「天生白虎湯」即代表它是性質十分寒涼，是天然的清熱藥物。

性味：甘，寒

功效：解暑除煩，利便醒酒。

適宜：於高熱環境工作或戶外運動後汗多，身體時常感到灼熱人士、平時怕熱多於怕冷、皮膚易搔癢和生瘡、飲很多水卻不解渴、大便乾而難排、小便黃，甚至是排小便時會痛

不宜：行經期間、易頭暈眼花、怕冷多於怕熱、一吃生冷東西就易胃痛的人士、易經痛人士

▼清熱消暑食療：西瓜薄荷梳打水（按圖👇👇👇）

4. 南瓜

大部分瓜都偏寒涼，而南瓜是罕有地屬於溫性的瓜。對於體質虛寒，怕冷，手腳冰冷，易生病感冒、易經痛的人士，南瓜是各種瓜之間中的好選擇。

性味：甘，溫

功效：補中益氣、 調養脾胃

適宜：疲勞，常覺體倦人士、怕冷和手腳易冰冷、腸胃虛寒，吃冰凍食物便肚瀉的人士、易生病、易經痛

不宜：胃氣易脹，消化力弱人士、濕重人士（如舌苔厚、白帶多、濕疹滲出嚴重者）

▼開胃滋養食療：南瓜番茄洋蔥牛肉湯（按圖👇👇👇）

5. 合掌瓜

合掌瓜又稱為「佛手瓜」，因為它形態似合著的佛手，因此常被人誤會為中藥的「佛手」。中藥的佛手是檸檬的近親，而合掌瓜則是冬瓜、苦瓜等常見瓜類的近親。佛手瓜原產南美一帶，19世紀才傳入中國，因此古書沒有對合掌瓜的記載。而它和其他瓜一樣都屬於偏涼性，但又含有一定分量的黏液，是既可清熱又可生津（補充身體水分）的瓜果，而它最主要的作用是調理腸胃，有開胃健脾的作用，特別適合小朋友。

性味：甘，涼

功效：健脾消食，行氣止痛

適宜：食慾不振、消化不良，吃完東西總是很久才消化、容易口乾、容易胃痛和胃脹、皮膚易乾癢、大便乾結難排

不宜：痰多，特別是白痰稀痰較多、濕重人士（如舌苔厚、白帶多、濕疹滲出嚴重者）

▼健脾益氣食療：合掌瓜太子參健胃湯（按圖👇👇👇）

▼同場加映：夏季天氣炎熱，對心臟的影響最明顯，因此夏天是養心最重要的季節，即睇5個夏天養心的穴位（按圖👇👇👇）

+ 9 + 9 + 9

相關文章：護心｜夏天易上火汗多損心臟氣血 蓮藕淮山2湯水5穴位除心浮氣躁

▼同場加映：適合夏天進補的強身方法（按圖👇👇👇）

+ 7 + 7 + 7

相關文章：【夏天進補】亂補易爆瘡花旗參人人啱？夏天4大補品淮山增免疫力