新冠肺炎｜變種病毒Delta症狀3大改變　唔咳但頭痛有1類人易中招

撰文： 張玉如 最後更新日期： 2021-06-28 19:14

新冠肺炎疫情反覆，一名27歲機場男地勤確診Delta變種病毒，而曾在大埔新達廣場服務處做兼職的一名24歲女同事亦確診，並驗出L452R病毒株。Delta變種病毒令大家人心惶惶，感染變種病毒與感染一般新冠肺炎和普通感冒有什麼分別？年輕人較易感染？

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情升溫，在印度首先發現的Delta變種病毒株令多地疫情爆發。世界衛生組織表示，新冠變種病毒Delta是目前已知傳染力最強的變種病毒，至少蔓延到85個國家。

衞生署衞生防護中心總監林文健醫生指，研究顯示，Delta病毒的傳染性、病毒量亦較高。要避免感染，必先了解病毒的特性和感染症狀！

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Delta變種病毒三大須知

1. Delta變種病毒沒有咳嗽、嗅覺喪失徵狀？

英國統計發現Delta變種病毒引發的症狀，似乎與過往的病毒株不同。根據英國Zoe Covid Symptom研究新冠肺炎的資料顯示，自5月起感染肺炎的患者會更多出現頭痛、其次是喉嚨痛、流鼻涕及發燒。咳嗽變得罕見，而嗅覺喪失幾乎已不再見。有專家擔憂指會有患者誤會患上的僅是重感冒而非新冠肺炎，耽誤治療及增加傳播他人機會。

▼世衛公布新冠肺炎常見病徵：（按圖 👇👇👇）

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不過，發燒仍是常見的新冠肺炎感染症狀之一，幾多度才算發燒？參考衞生署提供的「發燒溫度參考值」：（按圖 👇👇👇）

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2. Delta變種病毒潛伏期較長？

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒在港台節目表示，變種病毒的潛伏期平均為3日，不過也可長達21日，故男地勤潛伏期11日不算太長。他又說，Delta變種病毒患者的高病毒量可維持18日，增加在社區傳播的風險。

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3. 年輕人較易感染？

截至6月24日本港錄得131宗L452R病毒株，其中129宗屬輸入，有41宗屬Delta病毒，有指年輕人會較易感染Delta病毒？

至6月26日英國新增1.8萬確診個案，接近全部都是Delta變種病毒案例。但與過去疫情爆發主要集中感染年長一輩不同，新的Delta變種主要感染年輕人。根據倫敦帝國理工學院（Imperial College London）的研究，在這次疫情爆發中，年輕人感染比例是年長一輩的5倍。

不過，相信是由於疫苗接種主要集中在年長一輩，年輕的成年人接種率較低，再加上Delta變種病毒較英國發現的Alpha變種病毒更容易傳播，而年輕人流動力較高，接觸更多的人增加感染風險。

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疫苗對Delta變種病毒能否奏效？

根據《英國廣播公司》（BBC）報道，英格蘭公共衛生局（PHE）的最新分析首次顯示，注射兩劑新冠疫苗能有效地預防Delta變異導致的感染者重症或住院。該分析顯示：

輝瑞疫苗（BioNTech）在兩劑後（對住院）有96%的預防。

牛津-阿斯利康疫苗在兩劑後（對住院）有92%的預防。

根據蘇格蘭公共衛生局收集並發表在權威醫學雜誌《柳葉刀》（Lancet）上的統計數字，在第二劑疫苗接種至少兩周後，輝瑞疫苗對Alpha變異的保護率是92%，對Delta的保護率則下降到79%；而牛津阿斯利康疫苗對Alpha的保護率則從73%下降到對Delta保護率的60%。

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▼根據2019冠狀病毒病專題網站，科興的「克爾來福」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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▼ 根據2019冠狀病毒病專題網站，復星醫藥與德國藥廠BioNTech的「復必泰」疫苗有哪些副作用？ （按圖了解👇👇👇）

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