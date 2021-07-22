大暑湯水｜中醫推薦荷葉、金銀花、淡竹葉湯水 脾胃虛寒者慎服

雖然近日香港受熱帶氣旋影響，狂風驟雨增多，氣溫稍為下降之下迎來「大暑」，但整體而言的氣溫都是越來越熱。《月令七十二候集解》記載：「暑，熱也，就熱之中分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶大也。」可見大暑表示天氣炎熱至極。天氣炎熱容易令人中暑，本文請來香港註冊中醫師徐大基醫師，講解中暑的症狀、急救及飲食上的預防措施。



《月令七十二候集解》記載：「暑，熱也，就熱之中分為大小，月初為小，月中為大，今則熱氣猶大也。」可見大暑表示天氣炎熱至極。（圖片：keaitupian）

水上及戶外活動避暑妙方 飲水可加鹽

炎炎夏日，人人蜂擁到沙灘游泳消暑，但進行水上活動時亦要注意中暑。徐醫師解釋，高溫的水面和沙灘釋放出蒸氣，會蒸發體液；加上游泳運動量大，加快體力消耗，容易觸發中暑。長者、孕婦、有慢性疾病及心血管疾病人士要盡量減少在高溫環境下進行劇烈活動。他提醒，平日外出時應避免烈日直照，做足防曬措施，並盡量選擇穿著棉、麻、絲質的衣物，避免阻礙散熱的化纖品類物料。活動期間應定時在陰涼處休息。「早上十點至下午四點期間的陽光最強烈，大暑當天最好能避免於這個時段在烈日下活動。」

當周遭環境溫度及濕度高、通風不良，人體積聚大量餘熱，加上流失大量水份及鹽份，便會出現機體代謝紊亂，這個狀態就是中暑。（圖片：tw.news.yahoo）

此外，夏天飲水固然重要，同時亦要避免等口渴才喝水，因為口渴表明身體已經缺水，而大量飲水後亦要注意鹽分流失。「當體內的血清鈉、氯及鉀驟降，反而容易出現中暑痙攣，症狀包括口渴、尿少、肌肉痙攣及疼痛。」他建議可在水中加入適量鹽分，例如一般每500毫升水加入1克的鹽。「大量飲水時，不宜一次過多，及不宜飲用冰水。易導致腸胃不適，甚至導致腹痛腹瀉。而體質虛弱者，對炎熱的環境耐受性差，容易中暑。反過來，暑熱又易對高血壓、心衰、腎病、肺病等患者，加重病情，因此有病者更要避免暑熱環境。」徐醫師亦提醒腎衰水腫、尿少患者，不宜過度飲水，尤其不宜過飲鹽水。



進行水上活動時，高溫的水面和沙灘釋放出蒸氣，會蒸發體液；加上游泳運動量大，加快體力消耗，同樣容易觸發中暑。（圖片：sundaykiss）

中暑急救四大法 降溫、飲水、按穴及送院

不慎中暑的話，急救措施可分為四大法。首先是「即時降溫」，帶中暑者離開高溫環境，到陰涼通風的地方，然後讓他平躺，解開其衣領褲帶，以便呼吸和散熱，並開窗、扇風，增加空氣流動。接著，用冰袋或冷水沾濕的毛巾，敷在頸部、腋窩或大腿股溝處等大動脈血管部位，幫助散熱，亦可用冷水或稀釋的酒精擦身。使用冰袋的話，切忌直接放置在胸口心臟位置，以免引起心律紊亂，甚至心臟驟停。當患者的體溫降至38℃後，便應放緩或停止以上的降溫措施。

第二項急救措施是「補充水分」。較佳的補水方式是飲用淡鹽水，以補充流失的體液。第三項急救措施是「按壓穴位」，如中暑者暈厥，可掐人中穴、十宣穴、合谷穴；有輕微頭痛或頭暈的話，可在太陽穴擦白花油。最後就是「送院救治」。如果中暑者出現嚴重的頭痛、呼吸困難、血壓下降，甚至脫水及休克，則應及時送院治療。

為中暑者急救，可用冰袋或冷水沾濕的毛巾，敷在頸部、腋窩或大腿股溝處等大動脈血管部位，幫助散熱。（圖片：chineseineurope）

簡單習慣提防中暑 大暑吃冬瓜及煲湯水

要預防中暑，平日飲食應以清淡為主，多吃含水量較高的蔬果，例如生菜、青瓜、番茄、西瓜、哈密瓜等；避免煎炸熱氣食物。而且夏天日長夜短及氣溫高，對新陳代謝和體力的消耗較大，容易令人感到疲勞，因此應保持充足休息及睡眠、避免過度勞累。此外，適當地鍛煉身體，增加抵抗力，可減少中暑誘發因素。

然而，酷熱天氣下，即使做足措施提防中暑，人體亦難免會積聚熱氣，出現口乾舌燥、咽痛肺熱、小便赤澀、心煩難眠等不適症狀，中醫稱之為「傷津耗氣」。徐醫師建議大眾可依照傳統民間智慧，在大暑當日吃冬瓜和喝綠豆湯。「冬瓜性涼而味甘，能清熱解毒、止渴除煩、養胃生津、利尿消腫、清除心火及脾火，對暑熱難消的症狀十分有效。」他亦提到「生脈飲」以及「清補涼」，前者只需三味材料：人參、麥冬和五味子，十分適合在暑天口渴乏力、大汗淋漓人士。而清補涼則是廣東傳統湯水，具有清熱解毒、益氣利濕作用。



徐醫師建議大眾依照傳統民間智慧，在大暑當日吃冬瓜和喝綠豆湯。（圖片：cookidoo/mamaclub）

除此之外，瓜類（例如冬瓜和絲瓜）、豆類（如扁豆、綠豆）以及薏米、海帶和荷葉等食材都有效緩解暑天不適。就以上各種食材，徐醫師推薦「消暑冬瓜綠豆海帶湯」以及「解暑清絡飲」兩款湯水，材料如下。

消暑冬瓜綠豆海帶湯

材料：冬瓜塊（連皮和瓤）800克、綠豆100克、海帶（切絲）50克、紅糖100克

做法：浸泡綠豆及海帶；

將冬瓜塊、綠豆、海帶絲放入鍋內，以水煮滾後，改為小火再熬煮45分鐘；在熄火前5分鐘，加入紅糖；

放涼之後，將湯水部分倒出，放在雪櫃內冷藏，即可隨時飲用。



解暑清絡飲

材料：荷葉15克、金銀花10克、西瓜翠衣2兩，及適量扁豆、絲瓜及淡竹葉

應用：用於暑熱傷肺、身熱口渴、頭目不清、昏眩；脾胃虛寒及體質虛弱人士不可多飲。

做法：將材料放入紗布包，以水煮熬至水沸，代茶飲之。



徐大基醫師，香港註冊中醫師。（照片由醫師授權刊登）