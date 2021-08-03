紫蘇葉茶｜養胃治肺炎防感冒　4茶療加荷葉燒脂同吃這種魚生毒瘡?

紫蘇在夏天很常見，具有解表散寒、行氣和胃的功效。夏天飲用紫蘇葉茶有助預防感冒，更可增強食慾、改善消化。
撰文：健福堂註冊中醫師畢麗虹
紫蘇葉味辛性溫，具有解表散寒、行氣和胃（養胃）的功效。
▼紫蘇葉茶知多啲（按圖 👇👇👇）
紫蘇葉功效
紫蘇葉常用於治療風寒感冒、咳嗽、肺炎等呼吸系統疾病，亦可緩解慢性胃炎及調理腸胃。此外，紫蘇葉還有解毒及安胎功效，女性多食用紫蘇葉，能抑菌解毒，減少婦科疾病感染，及改善孕婦妊娠嘔吐等症。
紫蘇葉茶四季皆宜，在夏季暑濕季節飲用，不僅有利去濕行氣，還能溫潤滋養脾胃。在流感高發的秋冬季，紫蘇葉茶亦有助殺菌消炎、驅寒發汗、預防感冒。不過，氣虛氣弱、多汗、口渴、倦怠無力者忌服紫蘇葉茶。
▼紫蘇葉茶療（按圖 👇👇👇）
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1.紫蘇葉茶：健胃、解暑、炎夏飲用能增強食慾、助消化、減少胸腹脹滿、預防感冒
2.紫蘇薑茶：預防感冒、散寒
3.紫蘇紅糖茶：活血調經
4.紫蘇荷葉茶： 減肥燒脂
▼紫蘇葉茶飲用須知（按圖 👇👇👇）
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1.紫蘇葉用量標準每日5~9克，注意紫蘇葉不宜久煎，以免揮發其有效成分
2.飲用紫蘇茶時不宜與大閘蟹同服，因紫蘇葉性溫，螃蟹性寒，二者屬性相反，食用之後人體會出現腹痛噁心的症狀
3.紫蘇葉也不宜和鯉魚同服，容易引發毒瘡
4.若長期服用紫蘇葉，脾胃虛寒的人會出現洩瀉症狀
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