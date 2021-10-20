腸胃健康｜大便秘結有便意不易解出屬氣秘型？三類型便秘飲食要點

許多人飽受便秘困擾多年，便秘儼然已是現代人的文明病，現代人大部分職業多久坐、少運動、工作壓力、飲食偏差及三餐不定時等都可能是造成便秘的原因。



長期便秘沒有改善，身體會從腸道吸收過多的毒素或是過敏源，進而影響身體健康、引起過敏反應。食物滯留在腸道時間太久，也容易產生致癌物質，特別是燒烤、加工肉品滯留體內愈久傷害愈大。

▼三類型便秘這樣改善（按圖了解👇👇👇）

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一、熱秘型：通常愛吃燒烤炸辣等重口味的食物，水分攝取不足。

症狀：大便乾硬、痔瘡、便血、肛裂、腹部脹滿、按壓作痛、口乾口臭、容易嘴破、長痘痘、心煩易怒、身熱面赤、小便短赤等。

飲食要點：可多吃蔬果多喝水，避免烤、炸、辣等過於溫燥食物。

茶飲調理：建議可飲用「纖暢決明茶」，決明子5至10克，菊花2至3枚，500 cc熱水悶泡5-10分鐘。將材料洗淨，包入過濾袋以便重複回沖。

二、氣秘型：平時容易緊張焦躁、憂鬱，或工作忙碌久坐少動而便秘的人，多半屬於氣秘型。

症狀：大便秘結、肛門急迫重墜感、即使有便意也不易解出、常打嗝、脹氣或放屁、腹脹不欲食。

飲食要點：少吃豆類、糯米製品等不容易消化的食物，並盡量保持心情愉快。

茶飲調理：建議飲用「玫瑰順氣飲」來做調理，玫瑰花5克，陳皮5克，青皮5克，700 cc熱水悶泡5-10分鐘。將材料洗淨，包入過濾袋以便重複回沖。

三、虛秘型：平時過度疲勞，活動量小或長期臥病的人，腸胃蠕動較差所引發的便秘，屬於虛秘型。

症狀：大便乾結或細軟、雖有便意，但乏力難排出、解便後疲憊乏力短氣，常伴隨面色蒼白或頭暈目眩等症狀。

飲食要點：避免生冷及溫燥食物，可多食黑芝麻、黑木耳、車厘子（櫻桃）、葡萄等滋陰補血食材。

茶飲調理：建議可飲用「當歸首烏茶」，當歸5克，麥門冬5克，何首烏5克，700 cc熱水悶泡5-10分鐘。將材料洗淨，包入過濾袋以便重複回沖。

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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