提子營養 | 四色提子營養原來各有不同 原粒連籽食仲有益？！

巨峰、晴王、紅寶石等也是很受港人歡迎的日本提子品種，有營養師指不同色的提子也有不同功效及營養，是款大人小朋友皆宜的水果之一。



處１提子共有黑、綠、紫、紅4種顏色，而它們也豐含數款維他命、鉀、鈣、鎂及花青素等營養素，而其中花青素更有抗氧化功能。

▼4色提子營養一次睇（按圖👇👇👇）

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1. 紫提子



富含：維他命A、 B1、C、E、鉀、鈣、鎂、花青素

好處：最多維他命Ａ；花青素可抗氧化、保護心臟；補血氣、保護腦神經、增強免疫力、護眼、降血壓

2. 紅提子



富含：維他命A、 B1、C、E、鉀、鈣、鎂、花青素

好處：花青素抗氧化、保護心臟

3. 綠提子



富含：維他命A、 B1、C、E、鉀、鈣、鎂

好處：最多維他命C、護眼、幫助分泌保護器官黏液、改善呼吸道感染

4. 黑提子



富含：維他命A、 B1、C、E、鉀、鈣、鎂、花青素

好處：最多維他命B1及E，有效抗疲勞、花青素抗氧化、保護心臟

提子內至外都富含營養？

不只果肉，其實一粒提子由外皮到果芯籽悖有不同營養及功效。

1. 提子皮



含白藜蘆醇，有助降血脂、預防動脈硬化、改善免疫能力。

2. 提子肉



含鉀、鎂和鐵等礦物質。

3. 提子籽



含花青素複合物，其抗氧化效果為維生素C的20倍，能抵抗自由基造成的疾病、延緩衰老。

同場加映：營養師高敏敏根據不同人體質和生活習慣的人分為5類，各有不同的吃水果時間和種類。你又屬於哪一類？（點擊下圖看清👇👇👇）

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減肥不宜食提子？

對於減重人士，要挑什麼提子吃比較好？宋明樺直言，「提子在水果裡面算是熱量和糖分都較高的水果。」不論是黑提子、紅提子、紫提子、青提子，以1份半碗計算大概都是70、80卡路里。所以，若真的要控制體重，反而建議把提子排除在水果選擇之外。

如果真的很喜歡吃提子，就以半碗分量為限，在減重過程中仍可以正常吃一些。但若是血糖控制比較不好的人，甚至是糖尿病患者，還有正在吃低碳飲食者，就比較不建議把提子作為水果的選擇。

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