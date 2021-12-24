獨居老人｜長年寂寞　嚴重要睇精神科　多吃香蕉與這些食物解鬱悶

韓國實境綜藝節目《我獨自生活》描述藝人一個人生活情景，也引發「獨活」熱門話題！不單單在韓國出現普遍的「獨活」現象，根據台灣統計報告，近年來個人戶數逐年增加，目前更突破300萬戶，佔全台家庭總戶數超過34%，也就是平均每三戶就有一戶是獨居者，顯示「獨自生活」有越來越普遍的趨勢。

對此現象，台灣開業精神科醫生楊聰財提醒，單身獨居生活雖然享受自由，但若長期疏於人際交流引發孤獨感，就可能讓「獨活症候群」上身，引發身心健康危機！



單身獨居孤獨感侵襲 「獨活症候群」人數激增！

今年40歲的大仁哥（化名）是名公司高階主管，經濟條件相當不錯，獨自住在豪宅裏，但談感情卻相當不順利，朋友都笑稱他為「單身貴族」。不過，大仁哥覺得自己一點都不貴族，反而對於長期「獨活」感到苦悶、孤單及憂鬱，甚至會失眠及發惡夢，最後到精神科診所就醫，評估為「獨活症候群」引發的情緒障礙。

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收治個案的精神科診所院長楊聰財醫生表示，「獨活」本來不是問題，這些人可以享受自由自在的快樂生活，但是臨床上觀察到許多獨居是被迫不得已，例如自己本身不善人際社交，或因疫情被迫在家工作生活，時間久了會容易產生孤獨感，甚至對於人群有排斥感，最後出現無助、無望、情緒低落及失眠症狀，引發「獨活症候群」上身，近來因此前來求診的人數也激增不少！

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求助專業提升社交技巧 改善獨活症候群

楊聰財醫生說明，「獨活症候群」不是正式的精神疾病，不過長期會引發常見的失眠及憂鬱症狀，也會造成社交畏縮影響心理健康，因此治療上會先以藥物來改善憂鬱、失眠及焦慮等生理症狀，讓患者穩定情緒並恢復生活常軌，後續再安排臨床心理醫生透過認知行為治療及訓練社交技巧，幫助患者增強自信心。另外也會鼓勵患者學習正向思考，鼓勵多參與社交活動，提升與人互動連結。若身邊有朋友患有「獨活症候群」，建議可以三五成群主動邀約患者外出活動或陪伴，讓患者感覺不是孤單一人。

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飲食運動雙管齊下 穩定情緒又助眠

楊聰財醫生補充，除了尋求專業醫療人員協助及親朋好友陪伴外，建議患者也可透過飲食及運動改善。例如香蕉因富含色胺酸可轉化為血清素，對於改善睡眠，減輕焦慮、憂鬱相當有幫助；另外鮮奶、地中海型食物、三蔬五果或是深海魚油等食物也有助改善負面情緒。除了飲食外，運動更是可以提升多巴胺及腦內啡等神經傳導物質，對患者的情緒穩定有相當大幫助。

楊聰財醫生提醒，隨着「獨居」或「獨活」的人數激增，如何安排有意義的生活計劃相當重要，同時平常也應多多關心周遭親友，利用假日或節日一起出去聚聚，有助身心健康。若獨居生活者出現身心健康警號，建議應盡速尋求專業精神科醫生協助，才能好好享受獨自生活。

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