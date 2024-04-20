健康飲食丨長期飲酒過量易致脂肪肝！8大器官養護攻略吃出健康

人體器官是維持健康的根本，因此對待器官也需要細心呵護。



台灣營養師高敏敏分享了8大器官怕什麼、喜歡什麼的全攻略，幫助大家聰明挑選食物，吃出健康的身體。

8大器官養護攻略（按圖👇👇👇）

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胃怕撐，養胃怎麼吃？

營養師常說吃八分即可，不要吃到撐，因為長期處於很撐很飽的狀態，我們的胃就需要一直分泌胃液消化食物，胃黏膜容易受傷，不利於修復，可能導致胃負擔。她建議可多吃富含多醣體、黏蛋白的食物，如秋葵、山藥、木耳等，可增加胃黏膜的保護力。當然，控制食量也是很重要的。

肺怕煙，顧肺怎麼吃？

肺不僅怕煙，其實燒金紙、點蚊香、放煙火等都可能產生危害肺部的PM2.5，長期吸入恐對呼吸道有傷害，甚至影響孩童腦部發展。

建議可多吃番茄、番石榴、白蘿蔔等食材，這些食材中的營養素可幫助修復肝細胞。不過，最重要的還是避免二手煙及空氣污染危害，出門可以把口罩備著，以防不時之需。

肝怕酒，顧肝怎麼吃？

女性每天不超過1個酒精當量，男性每天不超過2個酒精當量。一個酒精當量約等於375c.c.啤酒、110c.c.紅酒、150c.c.水果酒或30到40c.c.的烈酒。若長期飲酒過量，恐導致脂肪肝、肝炎、肝硬化等問題，尤其體脂較高的人，更容易受酒精的傷害。

建議可多吃含有Omega-3、維他命營養素的食材，如魚油、番石榴、深綠色蔬菜等，可幫助肝臟排毒、抗發炎。

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腸怕堵，護腸怎麼吃？

便秘不僅會造成皮膚粗糙、口臭、肥胖等問題，糞便如果留在腸道內太久，毒素會長期刺激腸黏膜，易導致大腸癌。

建議可多吃木耳、南瓜、奇異果等食材，這些食材中豐富的膳食纖維和植物膠，皆可促進消化蠕動，幫助排便更順暢。當然，補充一點好油、充足飲水也是很重要的。

心怕鹹，養心怎麼吃？

世界衛生組織WHO指出，心血管疾病導致每年造成全球約1790萬人死亡，而鈉含量過高的食物，會使血管內水分增加，易導致高血壓，尤其心血管疾病好發在肥胖者、老年人、長期煙酒者。

建議可多吃堅果、牛油果、香蕉等食材，除了平時要控制鈉含量以外，也要多注意脂肪攝取，避免脂肪堆積於血管內壁。也記得要保持運動習慣、戒掉煙酒，才能有效降低心肌梗塞風險。

腎怕渴，顧腎怎麼吃？

成人每天至少攝取2000至3000c.c.的水量，若水分攝取不足會使尿液濃縮，長期下來易導致結石。建議除了每日足夠飲水，可稀釋尿鈣及草酸沉澱外，也可多喝牛奶、吃黑豆。每日攝取1000毫克的鈣質，可以降低腸道對草酸的吸收，也可以將動物性蛋白質替換成植物性蛋白質，降低尿鈣濃度。

胰怕醣，顧胰怎麼吃？

胰臟有調節血糖的功能，若暴飲暴食，一次有太多的血糖震盪，長期下來使胰島素敏感度降低，易導致糖尿病。

建議首先要避免高糖及精緻澱粉，提高細胞對胰島素敏感度，也優先選擇低GI的食材，如粟米、雞蛋、瘦肉等，維持血糖平穩。

▼5:2輕斷食這樣吃（按圖👇👇👇）

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膽怕油，護膽怎麼吃？

形成膽結石的主要原因，就是長期攝取高油食物，會導致膽固醇濃度過高，沉積在膽囊壁上。如果兩餐之間間隔太久，膽囊太久沒有收縮，也很容易膽汁堆積、易結石。

建議可多吃瘦肉、菠菜、燕麥等食材，蔬果的膳食纖維可幫助吸附膽酸，也應避免飲食過度油膩，記得要三餐定時吃。

高敏敏強調，除了飲食要注意之外，有良好的運動習慣、正常作息也很重要。千萬別仗著自己年輕，就以為器官都不會老，健康的器官都是需要我們細心照顧的。

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