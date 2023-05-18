月經｜經前症候群身體不適怎麽辦？中醫拆解症狀與這器官息息相關

女生每個月都有幾天特別煩躁、易怒、頭痛、雙腿浮腫、體重增加、愛吃東西、下腹及胸部腫脹等情況，甚至特別容易生病，會出現這些症狀、表現都是因為「經前症候群」作祟！



經前症候群3大類症狀

台灣衛生福利部新營醫院中醫科中醫師黃盟珠表示，女性月經來潮的前幾天，常常會出現很多的不適，統稱為「經前症候群」。大概可分為心理、生理、行為3大類，這些不適會直到月經來潮後，才會緩解或消失。

8大經前症候群症狀（按圖看清👇👇👇）

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1. 心理：焦躁、易怒、情緒起伏大、情緒低落等。

2. 生理：頭痛、噁心、乳房腫痛、小腹悶脹、手腳水腫、睡不著等。

3. 行為：提不起勁、注意力不集中等。

中醫看經前症候群，與「肝」有關

「經前症候群」靠西醫治療較難以處置，黃盟珠指出，可用中醫調養做改善。就中醫觀點，女性月經來潮和「肝」有關，而「肝藏血」、「肝主疏泄」，所以要肝功能正常，能夠調暢全身氣機、能夠藏血，才能使月經順利來潮。

如果肝的疏泄功能失常，氣機不通暢，就容易在經前出現焦躁、情緒起伏、乳房脹痛等症狀；如果肝氣鬱結，就容易有頭痛、易怒等情形；若肝氣鬱結剋制脾土，脾土不能運化水濕，就容易導致水腫。

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利用疏肝解鬱、體質調整改善

因此，中醫治療經前症候群時，以「疏肝解鬱」為首要。黃盟珠說：「使肝氣條達，再配合個人體質調整，例如，原本有脾虛濕盛的要健脾利濕，腎氣虛的佐以補腎，氣血虛的補養氣血，往往都能獲得不錯的療效」。

除此之外，平時保養也是相當重要，黃盟珠提醒，運動很重要，可以帶動全身氣血循環，產生腦內啡，可以改善生理、心理層面的症狀。

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飲食上，深綠色蔬菜，如西蘭花、菠菜及適量堅果，含有維他命B雜、鎂離子，可以幫助穩定情緒；而含豐富維他命E的牛油果、黑芝麻、小魚乾，可強化身體抗氧化反應，讓心情、精神都比較好，也可多加攝取。

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