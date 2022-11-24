髋部骨折｜7旬長輩跌倒　家人抗拒做手術　醫生一原因力勸勿拖延

1名78歲癲癇的患者，3年多前病情發作跌倒，雙側髖關節疼痛需用助行器輔助，肌肉後來變得萎縮無力只能坐輪椅，他日前癲癇又發作，送醫檢查，醫生發現他的髖關節已經骨折變形，且有嚴重髖關節炎，安排手術治療後，他現在已經擺脫輪椅，重新生活。



來自台灣的大里仁愛醫院黃贊文說，許多家屬以為長輩年紀大，開刀風險高，希望不要手術。但髖部骨折常常造成行動不便，尤其臥床不活動，肌力萎縮的速度相當快。

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一般，臥床7天後肌肉減少可高達35%。如果長期臥床會引起褥瘡、肺部和泌尿道感染以及下肢靜脈栓塞等嚴重併發症而危及生命。台灣女性髖部骨折病患在一年內的死亡率為15% ，男性更高達22%。

他說，因此，目前髖部骨折最好的治療方式仍是盡早手術，讓病人盡早下床活動和訓練肌力以避免併發症的發生。

黃贊文說，隨着年齡的增加，老人家會因感覺統合能力降低、肌肉萎縮、平衡感變差，再加上本身如患有癲癇、失智或是視力變差，或有使用安眠鎮靜藥物，都容易因病跌倒進而造成骨折。

他說，健保資料庫的資料顯示，75歲以上的台灣人髖部骨折風險會大幅增加，髖部骨折若沒有積極治療，容易造成不斷跌倒與骨折的惡性循環。此外，老人家發生髖部骨折後，不僅容易發生下一次髖部、脊椎、肩關節和手腕骨折，死亡率更會大幅上升。

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