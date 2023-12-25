自行染髮出現過敏或皮膚不適？專家提醒遵守5點讓居家染髮更安全

無論是想要改變髮色換心情，還是想要遮蓋白髮而使用染髮劑，居家染髮愈來愈盛行，但專家也要提醒，在家自行染髮出現過敏或皮膚不適，一定要立刻用水沖洗，甚至外國有案例都腫成豬頭，差點要窒息。



染髮劑含多種化學物質，可能致癌或導致過敏，根據外媒報導，英國有位49歲婦人日前自行染髮，雖然已有數百次染髮經驗，但仍在一次染髮過程後，頭、臉和眼部腫脹，整個頭腫成豬頭，眼睛還短暫失明。

6項檢視你有沒有脫髮危機？（按圖看清👇👇👇）

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台灣食藥署就提醒，讓頭髮變色的快速染、泡泡染等日新月異的產品，在使用染髮劑過程中有什麼要留意的，為使消費者注意染髮產品選購及使用的安全，一定要遵守5點，讓居家染髮更安全。

有傷口千萬別染髮或接觸頭皮

台灣食藥署副署長陳惠芳指出，首先要確認購買染髮劑時要選購有完整標示的染髮劑產品，第二使用前要確認頭皮健康，留意頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮。

第三步驟看清楚染髮產品標示之使用方法及注意事項後，才能安全染髮，第四步驟，特別提醒要以塗抹方式正確安全使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮。

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染髮前先做測試並間隔3個月

曾有消費者自行買染髮劑使用，但因過去染髮都沒有過敏的經驗，也沒有先進行皮膚測試，使用染髮劑時直接將染髮劑塗抹整頭。

過程中染髮劑還接觸到頭皮、頸部、耳後的皮膚，但仍未注意繼續染髮，之後這些接觸染劑的部位開始出現癢疹，卻不以為意持續搔抓，不慎抓傷頭皮，進而造成感染、流膿。

台灣食藥署也提醒，最後染完頭髮也不能輕忽，要全心注意染後皮膚狀況，每次染髮必須間隔三個月以上，使用染髮劑時，可佩戴手套，並使用毛巾及圍脖適度遮蔽頸部，避免染髮劑直接接觸頸部。

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孕婦、恢復生理期請勿染髮

而曾經因使用染髮劑引發過敏反應或身體不適等症狀，或經皮膚過敏試驗後有異常情形，頭、頸臉部有腫脹受傷或皮膚疾病，頭皮或皮膚呈現過敏、發炎狀態其他身體情況，如患病後恢復生理期及懷孕間等及腎臟疾患或血液病等情形，不建議使用染髮劑。

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