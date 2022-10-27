脫髮｜中醫拆解髮線後移4大原因　血熱要避食羊肉、辛辣煎炸食物

臨床發現，頭髮會隨著年齡的增加而出現加齡髮質，女性平均在40歲左右、男性則從20~30歲開始。



在中醫的角度來看，頭髮的生長狀況與身體健康息息相關，以下Heho將帶你了解脫髮的4種體質及改善方法。

中醫看髮際線後移4大原因（按圖👇👇👇）

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1. 血虛

頭髮是由體內多餘的血液化生而成，故人體若血液充足，頭髮自然濃密，其中有許多會導致頭髮營養流失的作息，像是熬夜、用腦過度及壓力大，都會因為消耗過度引起血虛，過度減重者也需注意每天都要攝取足夠的蛋白質使營養均衡，才能養好一頭烏黑亮麗的秀髮。

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2. 血熱

血熱是人體內熱能過剩的狀態，會導致頭髮處於高溫而變得乾枯、易掉落。有血熱體質者應注意避免食用辛辣刺激或屬性為熱性的食物，如：油炸食物、甜品、辣椒、羊肉或糯米等。

3. 腎虛

腎虛通常和遺傳體質有關，但若平時吃太鹹，也會因損傷腎臟而使頭髮脫落，在飲食的建議上盡量以少鹽，並配合一些中藥材如：何首烏、熟地黃、女貞子等來調體身體。

▼還有什麼食物有助防脫髮？（按圖👇👇👇）

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4. 風邪

人體在出汗或睡著後的毛孔最容易處於敞開的狀況，此時風吹過會使皮膚遇冷收縮，減少頭髮毛囊的血液提供而導致脫落，建議於洗髮後儘速吹乾頭髮，減少風邪的發生。

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