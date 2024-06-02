捽眼後果可以好嚴重？婦人揉眼引發感染失明摘眼球　注意這些情況

台灣82歲婦人用手揉左眼，結果引起劇烈疼痛數日，在眼科診所治療沒改善，轉診到台灣奇美醫院後，視力僅剩眼前3呎處，研判是左眼角膜潰瘍合併眼內炎，後來因視力退化到只剩光覺，且發炎惡化，只能摘除眼球。醫師提醒，平時要做好眼部保護，避免眼睛表面組織破損，才能預防眼睛感染。



婦人手不乾淨就揉眼引發感染 視力僅剩光覺

收治病例的台灣奇美醫院眼科部主治醫師林育箮表示，一般角膜感染可用藥物控制，但少數嚴重者可能就需手術剜除。這名婦人去年10月疑似因工作後未清潔，就用手揉眼睛，導致左眼劇烈疼痛。就診時以裂隙燈檢查，顯示左眼角膜混濁、結膜紅腫、前房蓄膿，眼部超聲波顯示左眼玻璃體混濁，診斷為左眼角膜潰瘍合併眼內炎，立即安排老婦住院，並使用強效抗生素藥物治療。但感染仍未改善，左眼視力退化成僅剩光覺。

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老婦左眼為綠膿桿菌感染 最後只能摘掉眼球

由於感染持續惡化，不得已的情況下，醫師只能執行眼內容物剜除手術，所幸婦人術後無感染復發。最後微生物培養報告，確認感染源為綠膿桿菌。出院後在門診定期追蹤，並於傷口穩定後3個月裝配義眼。

角膜上皮組織受傷後接觸病原菌極易引發感染

林育箮表示，角膜潰瘍的形成，常源自於角膜上皮組織損傷後接觸到細菌、病毒、真菌等病原，引發感染。例如：眼睛受到外部物體的撞擊、刮傷或劃傷而損傷角膜表面；不當使用或未徹底清潔隱形眼鏡；某些自體免疫性疾病，如類風濕性關節炎以及眼部手術後等。儘管大部分的角膜潰瘍能夠以藥物控制，但仍有少部分會進展成眼內炎，嚴重者甚至可能失明。

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常見的眼球感染病原體：鏈球菌、綠膿桿菌、麴菌 嚴重恐摘眼球

根據外國文獻指出，需要眼球摘除的眼內炎，回溯分析其原因，為微生物造成的角膜炎為最多，其次是外傷或眼部手術後。常見的格蘭氏陽性菌為鏈球菌；常見的格蘭氏陰性菌則為綠膿桿菌；常見的真菌為麴菌。林育箮表示，上述病原菌引起的眼內感染會非常迅速且嚴重惡化，即使接受即時且適當的藥物治療，仍可能進展到需要摘除眼球的程度。

眼球摘除是最後手段 狀況穩定後才植入義眼

「眼內容物剜除手術」是一種破壞中的建設手術，適應症包括眼球組織受到嚴重損傷無法修補、感染無法以藥物治療控制、疼痛的無視力眼（例如青光眼末期）等。在全身麻醉下執行，移除眼內容物後，會視情況植入自費矽球或珊瑚球，以盡量維持較為自然的術後外觀，但仍無法避免可能出現的雙眼不對稱情形。

手術後將持續使用藥物治療、定期追蹤檢查，待病況穩定後再評估義眼的訂製與配戴。而眼內容物剜除手術的可能併發症包含傷口出血、感染、癒合不良而使矽球或珊瑚球脫出等。

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醫師呼籲重視眼睛保護預防感染

林育箮提醒，角膜感染引發角膜潰瘍不可輕忽，某些致病原引起的感染可能非常迅速、嚴重則需要摘除眼球。愛護靈魂之窗，應從日常生活做起，平時做好眼部保護，避免眼睛表面組織破損，方能有效預防感染發生。

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