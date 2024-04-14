眼皮跳｜左眼跳財右眼跳災？醫揭眼瞼痙攣症影響視線兼可引發抑鬱

眼皮跳是什麼徵兆？台灣一名53歲男工程師，幾個月前開始，左側眼皮偶而會有跳動的現象，他心想「左眼跳財、右眼跳災」，便趁著這個好彩頭，在農曆年買了好幾張彩票等著發大財，未料等不來彩票中獎，左邊眼皮卻愈跳愈嚴重，甚至連右眼皮也跟著跳動，最近還跳到兩眼幾乎張不開。



常見的4大眼皮跳原因（按圖了解 👇👇👇）

+ 5

相關文章：眼皮跳｜眼皮不自主跳動反映什麼？4大原因：受心理或情緒影響

眼皮跳當心病災

台灣書田診所腦神經內科主任醫師黃啟訓表示，經過檢查，發現男工程師是罹患「眼瞼痙攣症」，後續經過藥物治療、並在眼周局注射肉毒桿菌素後，眼皮很快就不再抽動，而且也恢復正常工作，心情也不再鬱悶了。

眼瞼痙攣症眼皮跳原因

黃啟訓指出，眼瞼痙攣症屬於一種特殊的局部肌張力異常症。大部分是原發性，發生原因不明；其他續發性的致病原因有腦炎、柏金遜症、止吐藥或精神疾病藥副作用所致。好發於50至60歲間，男女發生比率為3：7。

相關文章：眼皮跳｜缺鈣壓力大？持續數周兼怕光中風先兆？10穴位減肌肉痙攣 👇👇👇

+ 8

眼瞼痙攣症症狀

眼瞼痙攣症嚴重時會影響視線，黃啟訓說，患者初期會有經常性眼睛疲勞痠脹、畏光、乾眼症等現象；接著病人通常會開始出現眨眼次數增加，最後眼瞼緊閉的現象會愈來愈嚴重，甚至可能眼睛幾乎張不開。

研究指出，眼瞼痙攣症發病早期症狀較不明顯，因此一半左右的個案從發病到正確診斷，往往需至少１年以上的時間；有1/3病人甚至會因此引發焦慮症、抑鬱症。

相關文章：中風｜1分鐘眨眼幾下過多？中風帕金遜8原因狂眨眼1招冇效要小心👇👇👇

+ 12

眼瞼痙攣症治療

治療眼瞼痙攣症，目前常用的口服藥物有抗乙醯膽鹼藥、多巴胺藥物、鎮定劑、肌肉鬆弛劑等，只是口服藥物治療效果有限。黃啟訓補充，另外也可選擇在眼眶周圍局部注射肉毒桿菌素，一般在注射後1到2周內即可完全恢復正常，注射一次療效約可持續3到4個月。

黃啟訓提醒，若眼皮跳動持續超過2周未改善，或是跳動情況已影響日常生活，應盡早就醫。罹患眼瞼痙攣症千萬不要緊張，只要做出正確的診斷並及早接受適當的治療，一般而言都可以很快得到良好療效，早期進行有效治療，有助於明顯改善生活品質、避免引發無謂的焦慮和抑鬱。

延伸閲讀：

美女主播以為長針眼竟是眼瞼腫瘤！醫：針眼反覆發作同一部位要小心

【本文獲「健康2.0」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」