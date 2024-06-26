減肥｜減重減到中風？台女術後「少吃少喝多動」水分補充不足

台灣一名40歲女性在減重手術一個月後，因意識不清送急診， 醫師表示，該女子雖知道手術後應多補充水分，但因急著想瘦，所以少吃少喝多運動，導致水分不足，加上高血脂問題，導致小中風。



台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站分享，該女子在減重手術一個月後，為意識不清、喘被送來急診。在急診幫她做了全部的檢查後，發現是屬於小中風的情況。

如何區分梗塞型和出血型腦中風（按圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章：腦中風｜中風2類型如何區分？腦動脈瘤病程快應注意5大初期症狀

陳榮堅表示，在手術後， 醫師一定會耳提面命的交代，在恢復期要多補充水分。但是該女子急著想瘦，所以就少吃、少喝，且拼命運動，運動後出汗，水分補充不足，加上本身有高血脂，造成她血液濃稠度過高，導致小中風的情況發生。在女子入院後，醫療人員趕緊幫她補充足夠的水分，再打血栓溶解劑，之後女子很快就恢復意識。

5招日常保養神經和血管（點擊下圖看清！👇👇👇）

+ 9

相關文章：心血管健康｜天氣凍溫差大易引起腦中風？專家教5招促進身體保健

陳榮堅提醒，水分補充很重要，尤其近來天氣日趨炎熱，人體的體液足夠對循環極為重要，炎熱時身體需代謝很多廢物，若是水分不夠，會缺乏足夠載體，將廢物帶到皮膚、發汗蒸發掉，或帶到腎臟、將之排尿排掉。而術後若水分補充不足，容易引發小中風。

相關文章：腦中風｜如何預防再次中風？日常保健10招切勿暴飲暴食有充足睡眠👇👇👇

+ 6

對此， 台灣中國醫藥大學附設醫院也曾在網站中衛教，進行代謝減重手術後每天至少飲用6~8杯（1500 ~ 2000.c.c.）的水份，以預防脫水及便秘，且術後3個月內不宜攝取冰水、咖啡、茶類、酒精類、香辛料等刺激物。​

延伸閱讀：

金馬影帝李康生罹怪病！被宣判「終身殘廢」崩潰…醫點3症狀：常被誤診

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」