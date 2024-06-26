減肥｜減重減到中風？台女術後「少吃少喝多動」水分補充不足
撰文：中天新聞網
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台灣一名40歲女性在減重手術一個月後，因意識不清送急診， 醫師表示，該女子雖知道手術後應多補充水分，但因急著想瘦，所以少吃少喝多運動，導致水分不足，加上高血脂問題，導致小中風。
台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅在個人網站分享，該女子在減重手術一個月後，為意識不清、喘被送來急診。在急診幫她做了全部的檢查後，發現是屬於小中風的情況。
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陳榮堅表示，在手術後， 醫師一定會耳提面命的交代，在恢復期要多補充水分。但是該女子急著想瘦，所以就少吃、少喝，且拼命運動，運動後出汗，水分補充不足，加上本身有高血脂，造成她血液濃稠度過高，導致小中風的情況發生。在女子入院後，醫療人員趕緊幫她補充足夠的水分，再打血栓溶解劑，之後女子很快就恢復意識。
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陳榮堅提醒，水分補充很重要，尤其近來天氣日趨炎熱，人體的體液足夠對循環極為重要，炎熱時身體需代謝很多廢物，若是水分不夠，會缺乏足夠載體，將廢物帶到皮膚、發汗蒸發掉，或帶到腎臟、將之排尿排掉。而術後若水分補充不足，容易引發小中風。
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對此， 台灣中國醫藥大學附設醫院也曾在網站中衛教，進行代謝減重手術後每天至少飲用6~8杯（1500 ~ 2000.c.c.）的水份，以預防脫水及便秘，且術後3個月內不宜攝取冰水、咖啡、茶類、酒精類、香辛料等刺激物。
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