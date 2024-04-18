減肥｜小腿為何老是腫起來？4大原因解析　伴隨5症狀建議快就醫

小腿腫脹是現代人常見的困擾，長時間維持相同姿勢，或是攝取過多鹽分，都可能導致小腿腫脹不適。



醫師指出，想緩解小腿腫脹，首先需要釐清成因，才能對症下藥，有4大常見的生理性水腫原因，並提供相對應的改善對策。

小腿為何老是腫起來？（按圖👇👇👇）

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鹽分攝取過量 恐導致體內水分滯留

台灣新竹台北芳療醫美醫師吳易儒指出，鹽分攝取過量會導致體內水分滯留，進而造成小腿水腫不適。他建議民眾少吃太鹹的食物，注意控制鹽分攝取量，並適度增加飲水量，以幫助排出多餘的鹽分。

水分攝取不足 使血液濃度增加

吳易儒說明，另一個常見的小腿水腫不適原因是水分攝取不足。當身體缺水時，血液濃度會增加，促使身體組織中的水分向血液中移動，同時身體也會傾向保留水分，從而導致組織腫脹，也要多注重飲水量，每天至少喝2000c.c.，確保水分攝取充足。

長時間維持同姿勢 會阻礙血液循環

吳易儒表示，長時間保持同一姿勢，身體部位會受到壓迫，阻礙血液和水分的正常流動。例如長時間站立時，重力會使液體積聚在下半身，特別是小腿部位；長時間坐著，也會壓迫血管，使液體在小腿積聚，引起水腫。建議民眾要定期改變姿勢，避免長時間保持相同的站姿或坐姿，晚上則可以抬腿15至30分鐘，將小腿抬高到高於心臟的角度。

5要素預防靜脈曲張（按圖👇👇👇）

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女性生理期子宮壓迫 血管恐引發水腫

吳易儒提到，對於女性來說，生理期也可能引發小腿水腫，子宮在生理期間可能會增大，並對周圍的血管產生壓迫，尤其是靜脈，這可能會阻礙血液回流，導致液體在小腿部位積聚，進而引起水腫不適。建議女性在生理期間要增加水分攝取，避免攝取過多鈉，並適度運動以促進血液循環。此外，晚上也可以泡腳或抬腿，幫助緩解水腫狀況。

▼靜脈曲張如何治療？（按圖👇👇👇）

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小腿水腫還會伴隨5症狀 建議趕快就醫

吳易儒提醒，如果民眾的水腫集中在單腳，還伴隨頭暈、喘氣、血壓升高、體重明顯下降、小便有泡沫等症狀，即有可能是疾病導致的病理性水腫，建議應進一步就醫釐清狀況。

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