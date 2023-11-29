胃酸倒流｜如何預防胃酸倒流火燒心？10招緩解症狀避免病情復發

胃酸倒流是人們常見的消化道疾病，指胃裡的東西逆流至食道，而引起一系列逆流的症狀，甚至造成食道黏膜的傷害，若長期忽視，還可能增加罹患食道癌的風險。



胃酸倒流的成因？

在食道末端與胃連接處，有一圈環狀的肌肉將食道與胃分開，稱之為「下食道括約肌」，又稱「賁門」，其功能是防止胃中的食物逆流進入食道。正常的下食道括約肌是收縮的，只有當吞嚥、打嗝及嘔吐時才會打開，但有胃酸倒流的患者，常因下食道括約肌的調節能力喪失，在不恰當的時間突然打開，導致胃酸逆流至食道，不論成人、小孩都可能發生。

胃酸倒流分3大類（按圖👇👇👇）

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成人胃酸倒流的誘發原因複雜，多數患者隨著年紀漸長，賁門肌力鬆弛，而無法正常收縮；嬰幼兒則是由於發育尚未完全成熟，賁門肌肉力量不足，容易出現溢奶、嗆奶、吐奶等典型的嬰兒胃酸倒流症狀，通常在出生6個月後會改善。

此外，胃酸分泌過多、胃排空速度緩慢、食道黏膜的防禦作用被破壞及食道裂孔疝氣等因素，也是致病的重要機轉。

胃酸倒流有什麼症狀？

胃酸倒流在症狀表現上，可區分為典型及非典型症狀。典型症狀包括明顯的胃酸逆流感、心口灼熱、吞嚥困難及吞嚥疼痛等；而非典型症狀指的是容易讓人誤判因而找錯科看病的症狀，包括慢性咳嗽、咽喉有異物感、咽喉炎、慢性聲音沙啞和中耳炎、口水過多、氣喘、非心因性胸痛、牙齒敏感、易酸軟疼痛、睡眠障礙等。

其他常見的症狀還有鼻竇炎、腹痛、易飽足感、逆流性喉炎、聲帶結節、喉嚨狹窄、痙攣等。此外，長期胃酸倒流，也會大幅增加罹患食道癌的風險，建議長期胃酸倒流者，每半年或一年接受胃鏡檢查追蹤。若出現進行性吞嚥困難、吞嚥困難、出現貧血症狀（如頭暈、臉色蒼白等）、吐血或血便（黑色）、胸痛等狀況，應儘快至大醫院就診。

誰容易有胃酸倒流？

除了平常常吃外食、壓力大者，胃酸倒流還有以下高風險群，包括：用餐速度快或不規律者、有飲酒習慣者、男性（罹患風險是女性的2.6倍）、中壯年（近8成患者為30～59歲）、肥胖者（BMI≧24罹患風險高於正常者1.43倍）以及體內有異常發炎者，如過敏造成的慢性發炎。

如何預防胃酸倒流？（按圖看清👇👇👇）

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想預防胃酸倒流，平時可從飲食及生活型態的調整開始做起。日常以溫和飲食、好消化的食材為主，選擇適量纖維質、低甜度水果、無咖啡因飲料以及少刺激性食物，並且避免以下飲食習慣：

1. 酸性食物：會刺激食道黏膜，如：檸檬、番茄、柑橘類等。

2. 碳酸飲料：會引起胃脹、下食道括約肌鬆弛，如：可樂、汽水等。

3. 咖啡因食物：會導致下食道括約肌鬆弛，如：咖啡、朱古力、濃茶等。

4. 辛辣食物：會刺激食道黏膜，如：辣椒、洋蔥、胡椒等。

5. 高油高糖食物：會導致下食道括約肌鬆弛，如：油炸物、肥肉、蛋糕、甜食等。

6. 薄荷：會引發下食道括約肌鬆弛。

7. 吃宵夜、暴飲暴食、吃太快等不當的飲食行為：會導致胃酸分泌增加、胃脹、下食道括約肌鬆弛。



胃酸倒流如何治療？

若經生活方式調整後，症狀改善仍然效果不彰，則需要透過進一步的診斷及治療來幫助緩解，主要治療方式包括藥物及手術治療。

1. 藥物治療

多數胃酸倒流症狀患者，胃鏡檢查正常，未看到食道發炎或賁門鬆弛等異常症狀。根據臨床觀察，透過藥物治療仍然可以幫助改善。若停藥後復發率很高，尤其是症狀較嚴重的病人，可能需要長期使用藥物治療。

2. 手術治療

若患者症狀持續惡化，藥物和各種治療均無效，可以考慮手術治療。常見的手術方式有賁門整形術、胃底摺疊手術等。

不過，在進行任何手術前，務必經過醫師評估及專業檢查（如食道酸鹼檢測、食道壓力測試、內視鏡檢查等），確定是藥物治療無效、長期依賴制酸劑，且食道的酸性確實是來自胃酸倒流，才能進行手術。

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如何避免胃酸倒流復發？

無論是偶爾的胃酸逆流，或是正在接受治療的患者，建議可從日常生活調整改善症狀：

1. 忌甜食、避油膩

胃和食道交接處的「賁門」會受飲食內容影響，其中甜食和油脂含量高的食物吃下肚，賁門會變鬆弛，使胃酸逆流。

2. 進食「乾濕分離」，勿吃太飽吃太快

吃東西時應「乾濕分離」，先喝湯，再吃食物，避免邊吃邊喝。也不要吃得太多太急，胃部壓力瞬間過大也會讓胃酸往上跑，用餐宜七、八分飽即可。

3. 避開煙酒

這兩個危險因子都容易使食道括約肌變得鬆弛。

4. 調適生活壓力，消除緊張與焦慮

過於忙碌、壓力太大的人，自律神經不穩定的情況下，會對腸胃蠕動造成影響。另外，當氣候溫差太大，也會影響自律神經的運作，季節交替時自己需多留意。

5. 維持排便順暢

長期便秘排便不順，也會向上擠壓到胃部，誘發胃酸倒流。平時應多吃高纖食物、多喝水。

如何區分胃酸倒流和心臟病？（按圖👇👇👇）

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6. 減重降低腹壓

肥胖者的胃內壓力較大，BMI值≧24的人應透過適當方式，減輕體重以降低腹壓。

7. 床頭抬高

將床頭處的床腳墊高15～20公分，但不宜採用堆疊枕頭方式墊高身體，恐造成落枕。

8. 勿穿過緊衣物

穿著緊身衣或緊身褲，同樣會增加腹部的壓力。

9. 吃飽勿立刻躺下、睡前3小時勿進食

吃飽馬上躺著，會使胃腸的蠕動變慢，食物無法被充分消化吸收，且吃飽後胃內壓力相對較高，若馬上平躺，會增加胃酸逆流的機會。

10. 勿自行買藥解決

胃酸倒流不可長期自行購買成藥解決，須經醫師診斷後根據症狀評估用藥。若是持續過度服用胃藥，胃酸分泌減少可能導致萎縮性胃炎，同樣也是食道癌癌前病變的高風險群。

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胃酸倒流不能吃什麼？

1. 朱古力：朱古力的可可鹼，會讓下食道括約肌放鬆，容易引起胃酸倒流。

2. 油膩食物：如油條、爆米花、薄餅、薯條、雪糕等，會讓食物消化變慢，減少下食道括約肌壓力，造成胃酸倒流的風險增加。

3. 柑橘類水果：橘子、柚子、檸檬等柑橘類酸性水果，會引起胃酸倒流。

4. 辛辣食物：直接刺激胃食道黏膜，吃愈辣愈容易引起胃酸倒流。

5. 生大蒜及生洋蔥：會造成胃灼熱情形，加重胃酸倒流症狀。

6. 酸的食物：如鳳梨、番茄，直接刺激胃食道黏膜，容易引起胃酸倒流。

7. 薄荷：薄荷會讓下食道括約肌放鬆，容易引起胃酸倒流。

8. 糖及過多澱粉：發酵過程已被證明，可能誘導神經激素釋放及下食道括約肌鬆弛，導致胃灼熱症狀。

9. 碳酸飲料：碳酸飲料會產生過多的二氧化碳，導致下食道括約肌鬆弛，容易引起胃酸倒流。

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