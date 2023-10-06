護胃｜左側臥睡姿可改善胃酸倒流？6項生活守則減少胃酸逆流發生

近來有研究顯示，睡覺姿勢與胃酸倒流症狀的發生有關，台灣台大醫院內科部兼任主治醫師葉佳衢教你如何從日常生活下手，改變習慣，減少胃酸倒流的傷害及困擾。



近年來因為飲食型態的改變，飲食西化且外食人口增加，再加上都市生活步調緊湊，進食速度過快、缺乏細嚼慢嚥等種種因素，導致胃酸倒流的病人逐年漸增。雖然藥物及非藥物的治療方式也愈來愈多，然而維持良好的生活習慣仍是最基本的預防，甚至注意一下睡姿也能減少胃酸倒流的反覆發生，避免進一步造成食道的傷害。

為什麼胃酸會逆流？（按圖👇👇👇）

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正常在沒有進食的情況下，下食道括約肌應該處於關閉狀態，而進食吞嚥後，括約肌會打開讓食物通過，讓食物經由食道進入到胃裡。但若下食道括約肌鬆弛，無法緊閉，則胃酸及食物就容易逆流，造成逆流性食道炎。

至於為什麼下食道括約肌會鬆弛？原因包括：1. 與生理構造相關，例如原本就有食道裂孔疝氣，使胃食道交接口鬆弛；2. 老化以及體質因素、懷孕。

當下食道括約肌鬆弛，又受到以下因素影響，就容易胃酸倒流，引發不適。

1. 飲食內容，例如吃太多油膩食物易導致胃排空時間延長；攝取甜食、薄荷、茶或咖啡以及吸煙、飲酒等。

2. 飲食習慣不佳，時常暴飲暴食，吃完飯後立刻平躺休息，也會導致及加重症狀。

3. 有一些動作例如：咳嗽、彎腰，會導致腹壓上升，或是因為肥胖導致腹壓及胃內壓力上升，都和胃酸倒流相關。

4. 全身性疾病如硬皮症會導致食道蠕動變差，進一步導致逆流性食道炎；另外，乾燥症會導致唾液分泌減少，清除食道逆流物的能力也會下降。



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左側臥睡姿可改善胃酸倒流症狀

一篇由荷蘭阿姆斯特丹大學醫學中心胃腸病學和肝病學系的 Jeroen Schuitenmaker博士擔任第一作者的研究，發表在2021年12月的美國胃腸病學雜誌《American Journal of Gastroenterology》，該研究主要是研究睡姿是否會導致夜間胃酸倒流的發生，研究使用睡姿監測儀來監測57位病人的睡姿，此儀器每10秒鐘監測一次，分為左側臥、右側臥、平躺或俯臥，並使用24小時食道酸鹼值測定（24-hour ambulatory esophageal pH monitoring）的方式來測量病人食道的酸暴露時間和胃酸清除所需時間。

研究發現，左側臥睡姿的病人，其食道胃酸暴露時間（acid exposure time）和胃酸清除所需時間（esophageal acid clearance time）均明顯較平躺及右側臥的病人短。而推論其原因，應是和睡姿不同時，食道和胃的相對位置改變有關。

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右側躺時，胃相對於食道的位置是在上方，若下食道括約肌相對鬆弛或暫時性放鬆時，胃內的食物或胃酸就更容易逆流至食道。因此會建議胃酸倒流的病人在睡覺時，可盡量採取左側臥姿，盡量避免右側臥或平躺的睡姿，可減少食道胃酸暴露時間，改善胃酸倒流症狀，也進一步減少胃酸對食道黏膜的傷害。

胃酸倒流的診斷

胃酸倒流的典型症狀，主要是胃酸倒流及胸口灼熱感。而非典型症狀則很多，例如：喉嚨異物感、聲音沙啞、慢性咳嗽、胸悶、胸痛等。當有上述症狀醫師也懷疑時，可以安排檢查確認。

目前臨床上胃酸倒流最主要仰賴上消化道內視鏡（胃鏡）的診斷，胃鏡可評估食道黏膜病灶、逆流性食道炎的嚴重程度，及是否有因食道反覆發炎而導致細胞變化（例如巴瑞特氏食道）。

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巴瑞特氏食道是因反覆胃酸倒流導致食道細胞轉化為腸細胞，也就是病理切片可見的腸化生，因若腸化生併有細胞異生，長期是有機會演變為食道癌。而除了胃鏡以外，國際建議的標準胃酸倒流診斷工具還有：HRM（高解析度食道壓力檢查）、MII-pH（24小時食道阻抗併酸鹼度檢測）及Bravo（無線電酸鹼監測膠囊）等。

胃酸倒流的藥物治療

而治療方面，通常先給予中和胃酸的「制酸劑」，若症狀無法改善，進一步會使用抑制胃酸分泌的藥物，藉由抑制胃酸來改善症狀，主要有兩種：組織胺阻斷劑（H2-receptor antagonist）和質子幫浦抑制劑（proton pump inhibitor，PPI）。質子幫浦抑制劑可藉由抑制胃的壁細胞膜上的氫鉀幫浦而抑制胃酸分泌，改善逆流性食道炎。

目前PPI主要有esomeprazole、pantoprazole、rabeprazole、lansoprzole及dexpansoprazole等幾種。但是上述藥物長期服用仍須注意其副作用，例如可能會降低鈣、鐵、鎂等的吸收，增加感染風險，增加骨折風險等。

而嚴重胃酸倒流的病人目前也有更新的選擇，最新上市的Vocinti（Vonoprazan）為鉀離子競爭性酸抑制劑（P-CAB），比質子幫浦抑制劑有較快速、強力、穩定的胃酸抑制效果，不受食物影響，不經由CYP2C19代謝，對於嚴重難治型的胃酸倒流病人提供了另外的治療選擇。

難治型病人的非藥物治療方式

而針對難治型胃酸倒流病人，因症狀嚴重影響生活品質，近年來也有非藥物的微創內視鏡治療方式可供選擇。例如近年來有一種內視鏡微創的手術方式：熱射頻胃賁門緊縮術（Stretta），手術方式是藉由胃鏡帶入管線，中間氣球會將管線撐開，利用周圍的細針將熱能傳送到肌肉層，肌肉層會受熱腫脹，進一步增加下食道括約肌的厚度及食道下端的彈性，減少下食道括約肌不自主放鬆的次數，賁門口緊縮後，逆流症狀就會減少。

另外還有抗逆流黏膜切除術（anti-reflux mucosectomy, ARMS），是另一種內視鏡微創手術方式，藉由胃鏡切除賁門附近的胃黏膜組織，形成潰瘍，潰瘍癒合後的疤痕組織會將鬆弛的賁門口緊縮，而減少難治型胃酸倒流病人的藥物使用，改善其症狀及生活品質。

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另外的新型治療方式則是抗逆流黏膜燒灼術（anti-reflux mucosal ablation, ARMA），利用胃鏡下氬離子電凝術（Argon plasma coagulation）電燒賁門附近的胃黏膜組織，破壞黏膜後使其結痂，讓原本鬆弛的賁門緊縮，也可以改善難治型胃酸倒流病人的症狀。

以上是近幾年來胃酸倒流非藥物治療方式的一些新選擇，病人適合哪一種，應由醫師根據每個人的病因及病況予以最適合的建議。

6招減少胃酸倒流發生

1. 盡量避免茶、咖啡、碳酸飲料、辛辣食物、高熱量高油脂食物。另外，甜食容易誘發胃酸的產生，也要盡量減少攝取。

2. 切勿吃飽後馬上躺下來睡覺。避免吃宵夜。若經常在夜間躺下休息時發作，則可以考慮使用較高的枕頭來減少胃酸倒流。

3. 維持良好進食習慣，吃飯時細嚼慢嚥，勿吃太飽、太快。

4. 患者應控制體重，勿著緊身衣物，腰帶勿繫太緊造成腹壓上升。

5. 戒煙、戒酒。

6. 維持規律運動習慣，運動可以促進腸胃道蠕動，預防因蠕動不佳導致的胃酸倒流。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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