消暑｜夏天游水注意！遵守「3要5不」原則避免染上眼疾或皮膚病

游泳是許多人夏天的消暑熱門，不過如果水質不乾淨，也可能導致眼疾或皮膚等傳染疾病的發生，也因此在從事游泳活動前也該留意水質是否乾淨、合於標準等問題。



台灣台北市政府衛生局為提供消費者安全、衛生的游泳戲水環境，今年1至4月共抽驗145 家次游泳池，其中137家次游泳池水質合格，合格率達94.5%，較2024年合格率89.8%及2023年同期合格率74.4%，明顯上升。

▼游泳減肥有法:（按圖）

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其中8家次抽驗，水質不合格的主要原因多是大腸桿菌群或總菌落數超標。 依據「台北市營業衛生管理自治條例」規定，游泳業者應每個月自行汲取游泳池水，送檢水質微生物，另泳池開放期間應每月作水質酸鹼度與自由有效餘氯測定至少4次，夏季開放期間則每2小時測定1次，並將檢測結果公告於場所明顯處，讓消費者充分了解池水水質監測情形。

游泳池水質應符合總菌落數每1公撮（mL）池水中應低於500 CFU；大腸桿菌群每100公撮（mL）池水中應低於（含）6 CFU或6 MPN；自由有效餘氯量應保持百萬分之1.0至3.0之間（1.0-3.0 ppm）；水質之氫離子指數（pH值）應保持6.5至8之間。

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「3要5不」防疾病上身

台灣台北市衛生局提醒民眾游泳時遵守「3要5不」：

3要：

1. 入池前「要」徹底淋浴沖洗、卸妝並穿著潔淨泳衣帽、褲。

2. 「要」現場注意標示水溫、酸鹼值、餘氯量等水質資訊。

3. 游泳中若有任何不適，「要」立即離開游泳池並通知救生員或服務人員。



5不：

1. 患有傳染性疾病者「禁」止入池。

2. 患有傳染性眼疾或皮膚病者「禁」止入池。

3. 飲酒過量顯有醉態者「禁」止入池。

4. 「不」得攜帶寵物入池。

5. 請「勿」在游水池內外四周飲食或吸煙。



游泳結束務必遵守清潔3重點

台灣林口長庚醫院皮膚科主治醫師吳明穎指出，游泳池中的氯對於皮膚屬刺激性物質，因此可能造成過敏，也可能刺激皮膚生成痘痘樣皮疹。而泳池中最常遇到的具傳染風險的疾病就是「病毒疣」，全身各部位都有感染可能，以手指或腳趾的凸點為多。

▼八大沉默遇溺跡象:（按圖）

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為了避免泳池常見疾病，像是痘痘、毛囊炎、病毒疣或各式病菌帶來的感染，最重要的是不要忽略游泳結束後的清潔，清潔重點包括：

1. 游泳過程或結束時，盡量不要揉眼睛。

2. 下水前先將身體頭髮用水打濕，並塗抹乳液減少局部氯的接觸。

3. 離水後儘快清洗，並換上乾淨衣服後再離開。



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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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