耳屎｜棉花棒不適合清潔耳朵？1族群易出現耳垢游泳耳需定期清潔

不論洗澡完、泡溫泉結束，不少民眾習慣拿棉花棒掏耳朵，小心不正確的挖耳朵造成更多問題。



耳鼻喉科醫師提醒常見兩種掏耳引發的問題，「一種是耳垢堆積往內推擠造成耳垢栓塞，另一種則是因為過度清潔造成慢性外耳發炎。」

了解5種耳垢反映什麼？（按圖👇👇👇）

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耳屎不清理也會自行向外排出

人體的耳垢分為兩種，也是民眾熟知「濕耳」與「乾耳」，台灣台北市立聯合醫院仁愛院區耳鼻喉科主治醫師余育霖解釋：「乾耳垢通常肉眼看得到，較容易將它夾起來，而濕耳垢相對黏稠比較難清理，主要是外耳道上腺體的分泌物所形成。」

重要的是，不論是「濕耳」或「乾耳」耳垢處要是在人體耳道最內層表皮的皮屑，在正常狀況下耳屎會自己排出，但民眾總有自行清潔耳朵的習慣，偏偏清潔的方式不正確下，延伸更多問題，最常見就是耳道栓塞。

棉花棒不合適清耳朵！這一族群最容易出現耳垢

余育霖提到：「人的耳道雖然蠻小，棉花棒與耳道大小差不多，民眾喜歡用棉花棒清潔，卻不一定有辦法把耳屎直接拉出來，反而將耳屎往內推，愈堆愈紮實更沒有辦法把耳屎給清出來。不建議病患使用棉花棒去掏耳朵，若真的想掏耳『耳耙子』相對是比較好使用的器具。」

尤其多數人清潔耳朵時，都是單純憑感覺，雖然會挖出一些耳垢，但大部分的耳垢都會被推到更裡面，讓耳垢更不容易自然掉落。若真的想清潔不妨請家人協助，或是到坊間采耳、甚至耳鼻喉科醫師在看得到的狀況下協助清理，但其實耳垢多數都會隨著時間掉出來，不需要特別清理。

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特別有一大族群容易出現耳道栓塞的狀況，在有些年長者身上，曾經動過耳朵手術，過往手術對耳道破壞性，導致耳朵黏膜修復能力沒有很好，容易反覆出現耳垢，這時候就需要定期回來清耳垢。

另外，耳垢若反覆堆積也可能形成腫瘤，又被稱作「耵聹腫瘤」，主要是長期將耳垢把它往內推，耳垢變得紮實、很硬，反而壓破到骨頭造成凹槽，這時凹槽處有可能就容易再產生更多耳屎，變成再一次循環，但這樣狀況在臨床上極為少見。

過度清潔耳垢也不好！游泳耳需要定期清耳朵

耳垢如同皮膚一樣每天都會新陳代，耳朵也千萬別過度清潔，耳道上面需要一個保護層，余育霖分享：「有些病患要求將耳垢清得一乾二淨，但其實這就是慢慢汰換的過程，若是過度清潔反而出現傷口會癢，癢又想掏耳朵，掏耳之後又受傷變成一個惡性循環，造成慢性外耳炎。」

但許多游泳池、溫泉都會擺設棉花棒，其實並非鼓勵民眾要掏耳朵，擺棉花棒目的是讓耳朵進水時可以用棉花棒吸，余育霖解釋：「對除非感覺到耳朵裡面有水，聲音變得很悶、講話好像有回音，這時才需要使用棉花棒。」

余育霖說：「如果平常真的有一些水進去，並沒有完全塞住，不完全一定要清理。但定期有習慣游泳的民眾則要注意，因為常泡水讓耳道裡面的骨質增生，耳垢排除的功能就會相對比較差，出現所謂『游泳耳』就會需要醫師來協助進行耳朵清理。」

半年清潔一次！避免耳道栓塞

究竟耳垢堆積會不會讓聽力產生影響？余育霖認為：「耳屎會讓人聽聲音感覺起來悶悶的，但不至於讓聲音差很多。常見有些病患戴助聽器，反應怎麼最近好像聽不到，懷疑是不是因為耳屎塞住。事實上，是耳垢卡住導致戴的助聽器密合度不好，才導致助聽器的效果不佳。」

民眾到底該怎麼維持良好的清潔耳朵的習慣？余育霖建議：「若食指進得去的地方可以清潔，當食指都進不去時就不要處理，若耳屎真的很多的民眾，則可以固定每半年、一年去清理，如同去洗牙概念，可以請耳鼻喉科醫師協助清理，若嚴重到已耳道栓塞則及早清理乾淨，並不需要額外的治療。」

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【本文獲「Heho健康」授權轉載。】

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