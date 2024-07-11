大腸癌｜常放臭屁會是大腸癌警號？醫生提醒：最好40歲開始篩查！

大腸癌是香港男性常見癌症之一，很多人都疑惑經常放屁，是否增加患症風險。對此，有醫生提醒，排氣味道大多受飲食影響，像是蛋白質類、含硫食物吃太多，「味道就會很不好」，但若本來很正常，卻突然出現放屁次數變多或氣味改變了，那就可能需要進一步接受檢查。



早前，台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁在節目《健康晚點名》中分享放屁與大腸癌的關係，他解釋，大腸癌患者的由於腸道內已生長腫瘤，因此會引發許多腸道症狀，但是否排氣很多或排氣臭者，就代表罹患大腸癌，卻不一定是。

（圖片來源：截圖自《健康晚點名》）

蕭敦仁指，排氣多寡其實是與經常攝取的食物有關，例如腸躁症患者要避免的「高腹敏食物」，其含有很多寡糖、雙糖、單糖及多元醇，吃下肚不容易被消化，就會導致產氣、腹脹的情況，包括蘋果、水梨雖然是很有營養的水果，但都屬於此類食物。因此，在談論排氣頻率時，先要排除產氣食物的影響。

至於影響排氣味道的因素，蕭敦仁就解釋，通常屁味比較濃烈，是由於進食蛋白質類、含硫食物吃太多所致。可是，一旦排氣出現異常，即本來很正常，但無故頻率突然變多或味道改變了，都建議就醫經進一步檢查，並在檢視飲食內容後討論可行的解決辦法。

留意大腸癌７大症狀 最好40歲開始篩查！

（圖片來源：截圖自《健康晚點名》）

蕭敦仁又提醒，大腸癌分為零期、第一期至四期，雖然零期、一期的存活率非常高，可惜的是當下幾乎是沒有症狀的，然而，一旦出現以下７個症狀時可能已發展到晚期：

- 排便習慣改變



- 不規則腹痛



- 經常腹痛便秘



- 原因不明的貧血



- 大便中有血有黏液



- 體重減輕



- 排便排不乾淨



他指出，據統計，台灣人罹患大腸癌的年齡平均比歐美早 5 到 10 年。另外，大腸癌的年齡層亦有下降的趨勢，因此若有家族病史，最好在40歲就開始每兩年進行一次檢查。

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預防大腸癌３大關鍵

若想預防大腸癌，除了改善飲食習慣外，亦要留意以下３大關鍵：

1. 控制體重



肥胖是大腸癌的危險因素之一。肥胖與慢性發炎和腸道細菌群失調有關，這些因素可能會導致大腸癌的發生。因此，保持健康的體重是預防大腸癌的重要因素之一。建議採取健康的飲食和運動習慣，以達到健康的體重。

2. 良好排便習慣



保持良好的排便習慣可以減少大腸癌的風險。建議每天飲用充足的水分，增加膳食中的膳食纖維和運動，以促進腸道健康和順暢排便。膳食纖維是一種植物性的碳水化合物，可幫助促進腸道健康和順暢排便。一些膳食纖維豐富的食物包括全麥麵包、糙米、豆類、水果和蔬菜。此外，運動可以幫助提高腸道運動性，促進排便和腸道健康。

3. 定期篩檢



定期接受大腸癌篩檢可以幫助早期發現和治療大腸癌。早期發現和治療大腸癌可以大大提高治療成功的機會。常見的大腸癌篩檢方法包括驗便、結腸鏡檢查和CT結腸攝影。建議在50歲開始接受篩檢，如果您有家族史或其他風險因素，可能需要更早地開始篩檢。

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