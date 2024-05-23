減肥抗癌丨哈佛蔬菜湯爆紅降血壓助防癌7功效　做法簡單 2周瘦3Kg

網路上爆紅的「哈佛蔬菜湯」主要由洋蔥、紅蘿蔔、椰菜、南瓜等食材熬煮，具減肥、抗癌、防高血壓、降膽固醇等功效，營養師推薦多加肉片、魚片，效果更好。



哈佛蔬菜湯做法

哈佛蔬菜湯是由前哈佛教授，日本抗癌權威醫師高橋弘研發，材料包括各100克的南瓜、洋蔥、紅蘿蔔、椰菜，水1公升。首先將各食材切成容易入口的大小，南瓜、紅蘿蔔不去皮，將所有食材加入水中熬煮，煮沸後轉小火20分鐘，不用加任何調味料即可飲用。

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2周瘦3公斤 降血壓膽固醇對抗脂肪肝

哈佛蔬菜湯中的材料常見，做法也簡單，有網友喝了2周就瘦了3公斤，希望藉由哈佛蔬菜湯達到減肥、降高血壓、預防糖尿病、降膽固醇、抗癌、預防大腸癌、對抗脂肪肝等功效。

台灣營養師張益堯表示，哈佛蔬菜湯是相當不錯的湯品，可以補足現代人缺乏的營養素，其中只有南瓜屬於全榖雜糧類，其他都是蔬菜類，因為每樣食材量多，製作成料理，能有飽足感，對於減重者具有效果。

哈佛蔬菜湯中的南瓜富含β-胡蘿蔔素，進入人體會轉變成維他命A，可強化上皮黏膜組織功能，能保護眼睛、提升免疫力；洋蔥則含硫化物，可以保護心血管；紅蘿蔔也含有β-胡蘿蔔素；椰菜含有的吲哚也很神奇，曾有研究發現，具有抗癌功效。

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哈佛蔬菜湯代晚餐 宜加肉香菇

張益堯分析，哈佛蔬菜湯富含抗氧化劑，可以去除自由基，幫助降三高。此外，現代人蔬菜攝取量不足，每天晚餐若喝一碗哈佛蔬菜湯，可以幫身體攝取各種營養素，甚至還能預防大腸癌的發生。

不過，喝哈佛蔬菜湯也是要注意一些小貼士，若是想減肥，希望以哈佛蔬菜湯代替晚餐，建議加一點肉片、魚片烹煮，補充蛋白質、油脂。另外，也可以添加黑色香菇、紅色番茄，顏色更漂亮，營養也更豐富。

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