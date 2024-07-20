心臟病丨女性50歲後患病風險激增！3大危險因子更年期後定期檢查

心臟病將有機會成為女性頭號殺手！心臟疾病是台灣女性的第二大死因，在美國更是位居第一。



心臟科醫師警告，女性心臟病的症狀往往不典型，容易被忽視，尤其50歲停經後，發病機率大幅增加。

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台灣心臟內科醫師劉中平表示，在日常新聞報導中，常常是看到男性爆發心肌梗塞的事件比較多，所以偶爾會讓人忽略女性心臟病的危險。其實在台灣，心臟疾病長期是女性死亡原因第二名，在美國更是高居排行榜第一位。而隨著台灣日益西化的飲食和生活習慣，心臟疾病成為致命原因的第一名也是可以預期的。

女性心肌梗塞發作時，有時不會有胸痛，反而是以胸悶或壓緊感為主。（Giulia Bertelli／Unsplash）

女性心臟病症狀不典型不明顯：胸悶、肩頸痠痛、腹痛

劉中平提到，他常遇到患者無法相信自己得了心臟病，因為沒有感覺到印象中心臟病的那些不舒服。女性因為有荷爾蒙的保護，通常在停經前，急性心肌梗塞的機會比較少，但在55歲之後，發作的機會就急速增加。此外，女性的心臟疾病症狀通常比較不明顯、較溫和。

劉中平說，女性心肌梗塞發作時，有時不會有胸痛，反而是以胸悶或壓緊感為主。女性心臟病發也比較會有心臟以外的併發症狀，例如肩頸痠痛、腹痛、噁心頭暈等，這會讓疾病診斷增加許多困擾。

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女性心臟病不同於男性 多在休息時發作

除此之外，劉中平指出，女性的心臟疾病容易受到情緒影響，有較多在休息狀態產生的症狀，與男性心臟病容易在運動時發作不同。甚至有些女性心臟病患者發作時，完全沒有心臟相關症狀，等到心臟功能下降時才有感覺，因此容易延誤病情。女性也比較會有瓣膜性心臟疾病、微血管病變及冠狀動脈痙攣等病症。

女性心臟病3大危險因子 更年期後定期做健檢

劉中平提醒，糖尿病、抽煙、使用避孕藥是容易傷害女性心臟的危險因子，建議大家從年輕時就要小心避免。50歲更年期開始之後，心臟疾病的風險就會顯著增加，要更積極做心臟相關的健康檢查，有任何症狀都要盡快就醫。

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提防心血管疾病，要做哪些常規檢查？劉中平建議，50歲以後要定期檢查心電圖、抽血檢查血糖、血脂肪，因為高血糖、高血脂都是心血管疾病的危險因子。透過定期檢查，及早發現問題，才能及時治療，降低心臟疾病的風險。

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