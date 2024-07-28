睡眠丨就寢時間不規律影響心血管健康！研究揭周末補眠也無法紓緩

美國諾特丹大學研究指出，即使每日睡眠時間達7小時，若就寢時間不規律，仍會提升心血管疾病的風險。



而輪班制上班族因無法維持規律作息，即使在周末補，也依然有靜止心率上升的問題。

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就寢時間不規律 讓靜止心率顯著上升

研究團隊追蹤557名大學生長達4年的睡眠紀錄，總計255736筆睡眠時間與靜止心率的資料，探討就寢時間不規律會對心血管健康造成負面影響。研究數據顯示，當受試者的就寢時間比平時晚30分鐘時，靜止心率會有顯著上升的狀況，且加快的靜止心率在隔天起床後不會減緩，會持續至下次睡眠。

參與研究的尼特斯・喬拉教授表示：「靜止心率增快會提升心血管疾病的風險。而研究顯示，就算每日有充足7小時的睡眠，不規律的就寢時間仍會造成靜止心率的上升，甚至持續到隔天日間。」

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過早睡影響較小 輪班制上班族難維持規律作息

研究團隊也發現，早睡30分鐘也會造成靜止心率上升，但靜止心率會在睡眠過程中慢慢恢復正常，因此影響不如延後就寢來得顯著，但對於輪班制的上班族來說，維持規律作息恐是件難事，就算在周末進行大量的補眠，也還是有靜止心率上升的問題。

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維持規律作息 才能降低心血管疾病風險

這項研究也進一步強調，除了睡眠時間的長短之外，維持規律的就寢時間對心血管健康同樣重要。研究團隊也呼籲民眾，應盡量維持規律的作息習慣，避免熬夜或是周末睡過頭的情形，以降低心血管疾病風險。

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