偏頭痛｜中西醫提預防發作最佳2方法　簡單按壓3穴位紓緩偏頭痛

頭痛是許多人都有的問題，尤其對於長期慢性偏頭痛的患者，頭痛更是日常惡夢。醫師提醒，偏頭痛不只是一種症狀，而是須經過專業醫師診斷的正式疾病，而緩解偏頭痛只能吃止痛藥嗎？中西醫共同提出解決對策。



《全球疾病負擔研究》報告指出，偏頭痛是全球導致失能的疾病第二名，在50歲以下青壯年族群甚至位居第一。台灣偏頭痛盛行率約9.1%，有高達200萬人患有偏頭痛，男女比例約為1：3，尤其容易出現在20〜50 歲的女性族群。

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台灣頭痛學會理事長陳韋達醫師表示，偏頭痛會嚴重影響患者的日常生活，包括工作、社交等活動，不僅會造成生活品質下降，頻繁偏頭痛患者更容易合併焦慮、抑鬱、失眠等身心問題，有更高的抑鬱症、精神疾病風險。

長期用止痛藥治痛，恐影響藥效

台灣花蓮慈濟醫院神經內科主治醫師陳俞名指出，不同於感冒引起的緊縮型頭痛，偏頭痛的疼痛程度普遍更高且更不易緩解。偏頭痛包括單側性或搏動性的原發性頭痛，通常會有怕光、怕吵、噁心的症狀，嚴重甚至影響日常生活。

因此，許多人發生偏頭痛時，多會服用止痛藥緩解疼痛，但如果發作頻繁，只使用止痛藥治療，會發現愈吃藥效愈低，最後要連吞很多顆止痛藥才能把偏頭痛「壓」下來。

西醫看偏頭痛，藥物防頻繁發作

陳韋達表示，而這樣處理偏頭痛的後果，可能會導致偏頭痛症狀惡化，或引起「藥物過度使用性頭痛」的發生。建議民眾，如果發生偏頭痛時，應尋求專業的神經內科醫師協助。

因為偏頭痛除了止痛藥之外，它是可以預防的！台灣頭痛學會秘書長王嚴鋒醫師表示，神經內科醫師可以依據偏頭痛發作的頻率和嚴重程度，採取不同的治療策略。

哪些族群及情況容易出現偏頭痛（按圖👇👇👇）

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若偏頭痛發作每周超過1次，會建議使用預防性藥物來治療，像是口服乙型阻斷劑、鈣離子阻斷劑、抗癲癇藥與抗抑鬱劑等；而長效預防性注射針劑則有肉毒桿菌素、降鈣素基因相關肽（CGRP）受體拮抗劑等，進而減少偏頭痛的發生。

陳俞名提到，醫師會根據每個人偏頭痛的成因、症狀與體質的差異，使用預防性藥物。「只要經過專業醫師的診斷，再搭配合適的藥物和規律的用藥習慣及作息，偏頭痛的症狀就能夠好轉，不必再選擇忍耐或吃止痛藥度日。」

中醫看偏頭痛，按壓穴道可預防

台灣中醫師歐俊佑表示，中醫看偏頭痛，分為：

- 風寒頭痛：頭痛會伴隨肩頸僵硬，而吹到冷風時會加劇痛感。此類頭痛建議以帽子裹頭保暖，並施以疏風散寒的中藥。

- 風熱疼痛：頭脹痛欲裂，面紅目赤並伴有發熱惡風，易口渴想喝水。此類頭痛以疏風清熱中藥治療。

- 風濕頭痛：頭痛伴隨頭重、全身痠痛困重，此類頭痛以祛風勝濕藥治療。

- 肝陽頭痛：頭痛伴隨眩暈，而有心煩易怒或是血壓偏高等症狀。此類頭痛以平肝潛陽藥治療。

血虛頭痛：頭痛伴有頭暈及身體疲倦感，睡眠品質不佳容易作夢，面色差。此類頭痛以養陰補血治療。



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紓緩偏頭痛的穴位

如果有頭痛或是偏頭痛的狀況發生，歐俊佑教大家3個穴位按摩來紓緩，以指節或指腹按壓，用力時間為3秒，每1個穴位按摩應持續3～5分鐘或是30下，1天1～3次，力道以各人耐受程度為準。

- 風池穴：在頭後側枕骨兩旁，髮際內有兩個明顯凹陷，差不多和耳垂平行的地方。

- 百會穴：位於頭頂正中央，和兩耳尖端連線的交會處。

- 太陽穴：在眉梢與外眼角之間，向後約一橫指的凹陷處。



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