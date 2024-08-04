穿耳不當竟長出肉球？打耳洞後如何保養？醫提醒這類人要特別小心

追求美麗是人之常情，有些人會選擇在身體的不同部位打洞穿戴飾品，如耳朵、鼻子、肚臍等，穿戴的飾品樣式和材質也五花八門。



然而，即使打的孔洞很小，仍須了解可能的風險，才能避免在追求美麗的過程中造成傷害。

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耳洞形成的秘密

台灣書田診所整形美容科主任醫師黃季怡表示，之前門診遇到一位28歲林小姐，主訴左耳廓上有一突出腫塊，想要切除。詳細詢問病史得知，患者在1年前穿了耳洞，之後反覆有紅腫、化膿現象，持續2個月，之後將耳環移除，傷口逐漸復原，但隨後於原傷口處卻突起，且逐漸長大。檢查發現腫塊呈2公分球狀，突出表皮，底部與耳骨相連，診斷為蟹足腫，經注射治療後狀況改善。

黃季怡解釋，在選定的部位製造一個穿刺傷口，接著置入異物固定，等待傷口自然癒合後形成瘻管，便可配戴飾品。在穿洞前需先排除疤痕體質，選定適合的部位，注意皮膚和固定物的消毒。穿洞後要小心傷口護理，耐心等待傷口癒合良好才可換戴其他飾品。

耳垂反映健康（按圖看清👇👇👇）

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穿洞後的照護不良易引發併發症

黃季怡提醒，穿洞後若照護不當，或有特殊體質如疤痕體質、易過敏等，較容易發生發炎感染、異物嵌入、疤痕增生、組織變形等狀況。因此，特殊體質者在身上穿洞時需格外謹慎，避免感染。傷口癒合後也須注意配戴飾品的材質，以降低過敏、發炎等反應，減少疤痕增生的機會。

若不幸產生疤痕增生，目前最常見的治療方式是類固醇注射，注射次數因人而異。此外，冷凍治療、貼矽膠片、染料雷射、手術等也是可行的選擇。黃季怡強調，在疤痕體積還小時及早治療，可避免疤痕擴大，縮短治療時間。

耳朵劇烈疼痛5大健康問題（按圖👇👇👇）

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小心照顧傷口降低疤痕風險

黃季怡提醒，打洞穿戴飾品雖然孔洞很小，仍有感染、形成疤痕等風險。事先了解個人狀況及後續照護方式，小心呵護傷口，才能降低疤痕發生的機會。若發現疤痕產生，應儘早就醫治療，以免範圍擴大。

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