乾燥症丨肝火旺傷津液恐引起血瘀？中醫師教3招改善口乾、口臭

乾燥症是免疫失調所引起的疾病，患者容易有眼乾、口乾等症狀，還會合併肺部、腎臟、皮膚的病變，台灣中醫師周宗翰表示，身體有火氣的燥熱體質可能導致乾燥症。



主因在於肝火旺則傷津液，恐引起血瘀，一旦血液循環不良容易引起乾燥症，中醫常常會使用黃連、柴胡、黃芩、龍膽草、石斛等滋陰降火的中藥來改善症狀。

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眼睛乾燥與肝臟有關 採取中藥調理改善症狀

乾燥症患者易有眼睛乾燥問題，中醫認為眼睛乾澀、刺痛，和肝血不足有很大關係！根據《金匱真言論》中記載，「開竅於目，藏精於肝」，是指眼睛所需要的能量來自於肝，若是肝血不足，眼睛容易疲勞、視力減退。同時中醫把肝比喻為將軍之官，主要負責統率、謀慮、保衛身體，其意味著經脈循環系統，供應支配人體所需的各種營養元素、幫助細胞汰舊換新。

眼睛乾燥嚴重恐促使乾眼的發生，周宗翰說明，中醫古書記載《靈樞·大惑論》曰，「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」從乾眼症之病症表現，可知為陰精虧虛，是耗損過度產生的疾病。當推動血液循環的動能變弱，會使臟腑功無法發揮正常作用，導致精氣循環無法到達眼部，就容易引起乾眼症。這時可能還會有容易疲乏、精神不振、說話氣短無力、呼吸短淺、易感冒等情況，對此中醫常常使用覆盆子、榖精子、巴戟天、菟絲子、人參、黃耆、當歸的中藥調理。

關於治療方式，周宗翰表示，耳穴是種方便操作且能持續的治療，適時點按耳穴中的肝點、腎點、目點、眼點、交感點、內分泌點，對乾眼恢復也有很好的效果。由於人體的經脈散布全身，肝經、膽經、胃經、心經都在眼部交會，一旦人體的經絡、五臟六腑循環不佳，自然就會使眼睛不適問題找上門，因此針灸也是改善乾眼症很好的方式。

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眼睛乾燥與生活習慣大有關係，周宗翰提到，如果民眾經常熬夜、喝酒，長期處於高壓、情緒緊張的環境下，易形成陰虛火旺體質，眼睛容易疲勞、乾澀，加上中醫認為「黃金睡眠時間（晚上11點到凌晨3點）」是有助於護眼與養肝血的時刻，但很多人這時還在看電視、滑手機，導致肝臟無法好好休息，眼睛也就退化得特別快。

周宗翰表示，眼睛乾燥者，「決明子清熱茶飲」也能幫助養生，民眾只要準備決明子3錢、麥門冬3錢、黑棗3顆、甘草2錢、黑芝麻少許，製作時將黑棗剪開，連同決明子、麥門冬、甘草裝至紗布袋中，放入鍋中加水2000c. . .浸泡20分鐘。先用大火煮滾，改用文火續煮20分鐘，放涼後當開水飲用。決明子養肝明目、麥門冬清肝熱、黑棗養肝血，黑芝麻補肝腎，對於用眼過度導致眼睛乾澀，會有不錯的效果。

從生活習慣改善口乾、口臭 中醫師親授3招

對於乾燥症患者的口乾情況，周宗翰坦言，乾燥症引起的口乾，喝了超多的水還是無法改善問題，中醫認為代表身體失去了自然的平衡。口乾有一部分是因為火氣大所造成，體內的火熱一直蒸乾身體裡的水分，因此需要不斷補充水，只要把火氣壓抑下來，口乾的症狀就會改善許多。但火氣有分虛火或實火，有些人則是寒熱混雜的體質，所以不見得喝了退火的青草茶就能緩解，還是必須由中醫師的辯證診療才能真正解決身體的渴。

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周宗翰也提到，臨床上遇到容易口乾的族群，多數透露睡覺時容易口乾，早上起床口乾、甚至喉嚨乾痛，但醒著的時候都還好。這些人大多睡覺時用嘴呼吸，空氣從口呼吸進出，自然口腔就非常乾燥，推斷恐因感冒或過敏性鼻炎，導致鼻塞迫使身體不自覺用嘴巴呼吸。他也建議有鼻過敏問題的民眾，平常必須勤清洗更換寢具，保持睡眠環境的整潔，杜絕過敏原，如果無法改善，可尋求專業中醫師幫忙。

更年期女性是常見口乾，且無論怎麼喝水都無法改善的族群，周宗翰解釋更年期時身體處於賀爾蒙變動劇烈，身體陰陽不調、心理焦慮失常，容易陰虛火旺，此時調理方式除了一邊滅火，也要注意陰質的補充。民眾攝取時可多吃一些富含膠質，會讓身體保濕的食物，像是白木耳、蜂蜜、海參、蘋果、梅子、李子、提子、番茄、海帶等，能使身體留住水分。

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針對有口苦、口臭、口乾問題的人，周宗翰建議，日常生活中可以從以下幾個角度著手改善：

1. 規律作息

經常熬夜的人沒有好的睡眠品質，肝臟容易代謝不良，如果再加上抽煙喝酒等不良習慣，身體的負擔就會更重。在中醫的角度肝臟也影響著情志，睡不好的時候情緒會比較不穩定，這是肝氣不通所致。

2. 飲食清淡，不過食

平時多吃蔬菜，應盡量避免辛辣、烤、炸或肥厚肉類等味重口味食物，吃的量也要斟酌不過量，以減輕胃部的負擔。現代飲食五花八門，在追求享受之時，偶爾淺嚐即止，平時注重養生平衡就無傷大雅。

3. 補充水分

身體超過70%都是由水組成，飲水也是保持身體代謝很重要的關鍵，如果水分攝取不足，就無法將體內的廢物排出。許多人認為自己胖、水腫因此不敢喝水，這是非常錯誤的觀念，身體之所以會腫，是因為積累太多廢物，要喝水才能將身體多餘的鹽分、離子、胺等代謝產物藉由尿液排出。

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【本文獲「NOW健康」授權轉載。】

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