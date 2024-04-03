便秘｜睡眠不足影響消化系統健康致便秘？醫生一文揭關鍵原因

很多疾病的發生都與睡眠息息相關，長期睡眠不足可能導致內分泌失調、腦神經受損，出現焦躁、記憶力衰退等問題。此外，造成肥胖的4大因素包括飲食、運動、睡眠和壓力，其中睡眠不足也是肥胖的重要成因，這些都有科學實證支持。而睡眠不足對消化系統的影響，則是較少被討論到的議題，醫師表示，睡眠不足可能會導致便秘。



睡眠不足影響消化系統健康

台灣敏盛綜合醫院微創手術中心執行長陳榮堅醫師表示，睡眠不足可能加重胃食道逆流和大腸無力症等消化系統問題。這些問題和睡眠不足可能相互成為因果，形成一個惡性循環，影響健康。

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睡不好會便秘嗎？

台灣陳榮堅醫師分享一個案例，一位20歲女性長期飽受便秘之苦，常常7天～10天都無法解便。經過一系列檢查，發現她有大腸無力症，腸蠕動較差。初期以藥物治療，並建議改善飲食習慣和多喝水。

然而，2周後回診時，儘管軟便劑已經吃到4顆，情況仍未改善。病患突然提出是否可以開安眠藥給她，因為肚子脹時無法好好入睡。台灣陳榮堅醫師聽到這一點，想到她的血液報告數值正常，就有可能與睡眠有關，於是詢問她平時的睡眠狀況。

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睡眠品質差導致自律神經失調

病患表示，每次睡2、3個小時就會醒來一次，睡眠品質相當差。台灣陳榮堅醫師指出，這可能導致自律神經失調，而自律神經也包含腸胃道神經。因此，他開了適量的安眠藥給病患，並請她一周後再回診。

一周後病患回診，排便情況有大幅改善，台灣陳榮堅醫師便為她調整藥物劑量，像是軟便劑減量，安眠藥也慢慢地停藥。這個案例顯示睡眠問題可能影響腸胃系統，而排便困難又影響到睡眠，形成惡性循環。幸運的是，有找到對的切入點，才能將狀況慢慢導回正常。

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睡眠和消化系統密不可分

台灣陳榮堅醫師強調，睡眠和消化系統的關係密不可分，長期睡眠不足可能導致內分泌失調、腦神經受損，加重胃食道逆流和大腸無力症等消化系統問題。而這些問題又可能進一步影響睡眠品質，形成惡性循環。因此，維持良好的睡眠習慣對於消化系統健康至關重要。

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