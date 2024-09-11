食藥姿勢影響藥物吸收效率？1動作致藥丸移動貼近這位置吸收更快

你知道其實吃藥姿勢也會影響藥物的吸收效率嗎？



台灣醫師葉宗儒曾在其IG「一葉草的白袍手札 - 帶你貼近醫學」中摘引美國Johns Hopkins大學發表的一項研究，結果說明吞藥丸的姿勢對於藥物的吸收效率有著顯著的影響。

▼藥物與食物禁止併用組合（點擊下圖看清！👇👇👇）

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向右傾斜服藥吸收更高效 吸收快慢與幽門位置有關

這項研究旨在探討身體不同傾斜方向對藥丸在胃中溶解速度的影響。該研究團隊設計了一系列實驗，分別觀察身體右傾、坐直和左傾時對藥丸溶解時間的影響。實驗結果顯示，當受試者身體向右傾斜時，藥丸花費約10分鐘溶解完畢；當受試者保持坐直姿勢時，溶解時間延長至23分鐘；而當身體向左傾斜時，溶解時間則需高達100分鐘。因此得出研究結論，當身體向右傾斜時，藥丸溶解速度最快，而向左傾斜時溶解速度最慢。

姿勢的改變會明顯造成藥丸在胃中溶解速度的差異，進而影響藥效的吸收與發揮。（freestocks/Unsplash）

這些數據清楚地表明，姿勢的改變會明顯造成藥丸在胃中溶解速度的差異，進而影響藥效的吸收與發揮。根據研究結果，醫師葉宗儒分析，此現象主要與器官位置和腸胃結構有關。大多數藥物在進入腸道後才開始發揮作用，而在此之前，藥丸會經過胃和十二指腸的連接口—幽門，幽門口位於身體靠右側處。因此當身體右傾時，藥丸會移動到最接近幽門的位置，相對更容易到達小腸，從而加快溶解速度和藥效發揮。相反地，當身體向左傾斜時，藥丸會遠離幽門，導致溶解速度最慢。

不同服藥時間點原理（按圖了解👇👇👇）

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簡單動作提升吸收效率 幫助長期用藥病患更快見效

這項研究解釋了改變吃藥姿勢的重要性，對於需要長期服藥的患者來說，例如老年患者、久坐或臥床不起的病患，具有重大意義。通常許多老年患者面臨藥物吸收效率低下的問題，間接影響治療效果並延長康復時間。透過這項研究，台灣醫師葉宗儒建議老年患者在服藥時採取右傾姿勢，以提高藥物溶解速度和吸收效率。對於行動不便或長期臥床的病人，該研究發現同樣提供了實用的指導意見，幫助他們在不改變藥物劑量的情況下，達到更好的治療效果。

因此，掌握「傾臥右側」的吃藥小技巧，不論是一般人生病用藥時或是需長期服藥的病患，在藥物進入體內後，將身軀靠右的姿勢有助於提升藥物吸收的效率，進而快速發揮藥效，降低康復或治療所需花費的時間。

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

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