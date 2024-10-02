長壽丨研究揭每周吃3次辣降死亡風險14%！怕辣吃1蔬菜同樣有效

不少人酷愛吃辣，甚至餐餐「無辣不歡」。科學研究發現，每周吃3次辣以上的人，其死亡率可降低14%，此外，喜歡吃辣的人，連重大心血管事件風險也可以減少6%，但在吃辣時抽煙又喝酒，那吃辣帶來的好處就會被抵消。



「辣椒素」可促進血管擴張 對女性特別友好

台灣胸腔暨重症醫師黃軒指出，之前有研究統計近35萬成年人吃辣食物的頻率，結果發現，每周吃3次以上辣的人，其死亡率的相對風險可降低14%。此外，喜歡吃辣的人，他們的重大心血管事件風險也可以減少6%，這可能與辣椒中的活性成分「辣椒素」有關。

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辣椒素被認為具有促進血管擴張和改善血液循環的作用，從而有助於降低血壓。也有研究顯示，經常攝取辣味食物的人群，其高血壓風險可能降低，尤其是在女性群體中。

研究顯示，每周至少吃2至3次辣味食物，才能觀察到比較明顯的心血管益處，每周吃辣3次以上的人，其血壓控制相對更好。（Payoon Gerinto／Unsplash）

要吃多少辣椒 才能有調節血壓效果？

那要吃多辣，才能達到辣椒素對血壓調節或血管健康效果？黃軒表示，攝入的辣度和頻次都會有一定的影響。研究顯示，每周至少吃2至3次辣味食物，才能觀察到比較明顯的心血管益處，每周吃辣3次以上的人，其血壓控制相對更好。

此外，辣椒素的有效劑量也有相關研究。有些研究發現，每天攝取5～10毫克的辣椒素（相當於每餐吃約1～2克辣椒），可以達到促進血管舒張、降低血壓的效果。但每個人對辣椒的耐受度不同，建議根據自身的耐受度來逐漸增加辣味食物的攝入量，避免對胃腸道造成刺激。

如何控制血壓？（按圖了解👇👇👇）

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不吃辣怎麼辦？吃「甜椒」一樣有效

那不吃辣的人，又該怎麼辦才好？黃軒表示，意大利的研究發現，吃不辣的甜椒，也可以像吃辣椒一樣，降低1/3的缺血性心臟病風險，並且降低接近1/5的全因死亡風險。

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吃辣配大魚大肉或吃辣椒醬 好處會被抵銷

黃軒提醒，在吃辣時，若總是和重油重鹽的料理、大魚大肉結合在一起，那不但不會健康，還有肥胖危機。研究也發現，如果吃辣的同時，又喝酒又抽煙，那麼吃辣帶來的好處就會被抵銷。也別只吃紅油辣椒醬、乾辣椒等加工食品，恐怕都見不到好處，還更傷害健康。

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