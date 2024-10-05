咳嗽｜久咳不癒恐肺功能出問題！多因素影響肺部健康適時運動保養

病毒、細菌感染因而感冒，或受到環境影響引發過敏等，都有可能產生咳嗽症狀。



若是遇到較頑固的細菌、病毒，或是合併有過敏問題，咳嗽症狀通常需要較長的治療時間才能完全改善，不過如果有久咳不癒的情況，台灣深浦中醫診所中醫師李深浦表示，這可能是肺功能出了問題，而不是單純的過敏、感冒。

長期咳嗽的5大成因（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：咳嗽總是停不了？醫揭5大原因不只感冒、哮喘 這部位也釀禍

感冒、過敏都會產生咳嗽症狀 如何區別、治療？

過敏、感冒都有可能產生咳嗽症狀，不過二者的中醫治療方針不同，需要先做區別再對症下藥。台灣李深浦中醫師表示，過敏、感冒可以用痰液的性質來做簡單區分，像過敏大部分是白痰，不會有黃痰，如果有打噴嚏／流鼻水、呼吸困難等症狀都可能是過敏；而感冒則是細菌、病毒感染，痰液通常有顏色、較濁。

台灣李深浦中醫師提到，若是屬於過敏合併感冒的情況，咳嗽治療會較困難，因為過敏是身體虛所致，本來就很難醫治，通常有過敏問題的人會較難產生抵抗力，因此中醫在治療過敏、感冒混合的患者時，一定要先增強其抵抗力，再治療咳嗽問題。

相關文章：喉嚨痛也可致命！4種人風險高 遇無法吞口水6個狀況別當普通感冒👇👇👇

+ 5

久咳不癒可能是肺功能出問題 並非單純感冒、過敏

不過如果有久咳不癒的情況，很有可能是肺功能出了問題。台灣李深浦中醫師表示，肺功能不好的人有一個特殊現象，走路會上氣不接下氣，肺活量受到影響，吹氣也會比較沒力，還會咳嗽有痰，而這就是所謂的「久咳不癒」，很多病人咳了很久但都找不到醫生、藥物治療，常常會胸悶、呼吸喘、呼吸困難。

因此，台灣李深浦中醫師與其研究團隊，針對肺功能衰退久咳不癒的問題研發出相關藥物，幫助民眾改善咳嗽、胸悶等症狀。台灣李深浦中醫師提到，這主要是對肺活量、肺功能改善有幫助的藥，如果有呼吸困難、中氣不順、胸悶、睡眠窒息症等，使用後都會有幫助。

4護喉食物（點擊下圖看清👇👇👇）

+ 4

相關文章圖輯：潤喉食物丨換季易敏感咳嗽！潤喉4食物紓緩不適 1款生果滋潤聲帶

飲食、環境等都會影響肺部健康 應適時運動保養

但是想要維持肺部健康，只靠治療是不夠的，台灣李深浦中醫師提醒，民眾也要注意飲食、運動、環境、空氣污染等，建議民眾可以在清晨等落塵較少的時間爬山、散步，不僅能呼吸新鮮空氣、獲得充足氧氣保養肺部，也能促進心肺功能。

枇杷3大功效（按圖看清👇👇👇）

+ 6

相關文章：枇杷好處｜控制血壓防心臟病3大功效 枇杷膏咪亂服咳嗽不減反增

【本文獲「健康醫療網」授權轉載。】

「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」