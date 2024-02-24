潤喉食物丨換季易敏感咳嗽！潤喉4食物紓緩不適 1款生果滋潤聲帶
撰文：健康2.0
出版：更新：
春天的腳步逐漸接近，許多人可能因為過敏或呼吸道疾病而時常咳嗽，甚至咳到聲音沙啞。遇到這種狀況，該如何透過飲食照護喉嚨和聲帶呢？
台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳分享了4種食物，都是春季保養喉嚨和聲帶的好選擇。
4護喉食物（點擊下圖看清👇👇👇）
+4
護喉食物1：蘋果
胡皓淳指出，蘋果含有豐富的纖維和抗氧化劑，有助於清潔口腔和喉嚨，同時提供聲帶所需的營養。無論是生吃，或是切片加入沙律，都是享受蘋果營養的好方法。
護喉食物2：蜂蜜
蜂蜜被譽為聲帶的天然護理者，既能抗菌又能消炎，有助於緩解喉嚨不適。食用時，可以將一匙蜂蜜加入溫水中製成蜂蜜水，或加入自己喜愛的茶中，不僅能紓緩喉嚨不適，還能滋潤聲帶。
護喉食物3：士多啤梨
胡皓淳建議也可多攝取像士多啤梨這類富含維他命C的水果，對於提高抵抗力、減少感染有益。另外，這些水果的水分含量高，能夠保持聲帶的潤濕度，維持其靈活性。
5種保養聲音好食物（點擊下圖看清👇👇👇）
+1
相關文章圖輯：【潤喉食物】舒緩喉嚨乾澀聲音沙啞 5種食物保養好聲音
護喉食物4：綠茶
綠茶富含抗氧化劑，對於減輕喉嚨不適有良好效果。它含有的兒茶素能夠抑制發炎，有助於保護聲帶。
透過適當攝取這4類食物，不僅可以保養喉嚨，也同時能照顧到我們珍貴的聲帶，讓大家在迎接春季的同時，也能享有良好的生活品質。
雪耳好處｜氣溫降喉乾不適 中醫授3款雪耳食療止咳潤肺3類人不宜潤喉食物｜抗炎止咳最啱秋冬5款潤喉食物 南瓜杏仁醫生教這樣吃水蜜桃致敏｜喉嚨痕嘴紅皮膚癢絨毛作怪！台農糧署教1招快速脫衣防流感飲食｜薑茶驅寒1情況喉嚨愈飲愈痛 5抗炎食物銀髮族宜多吃煮秋葵貼士｜秋葵細毛多易喉嚨痕！網民簡單1招去毛免傷手留營養【潤喉食物】舒緩喉嚨乾澀聲音沙啞 5種食物保養好聲音
延伸閲讀：
讓白開水變好喝！醫最推「女性變美6飲品」 抗老化、消水腫、防口臭
【本文獲「健康2.0」授權轉載。】
「本文內容反映原文作者的意見，並不代表《香港01》的立場。」