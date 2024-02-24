潤喉食物丨換季易敏感咳嗽！潤喉4食物紓緩不適 1款生果滋潤聲帶

春天的腳步逐漸接近，許多人可能因為過敏或呼吸道疾病而時常咳嗽，甚至咳到聲音沙啞。遇到這種狀況，該如何透過飲食照護喉嚨和聲帶呢？



台灣輔大醫院耳鼻喉科主任胡皓淳分享了4種食物，都是春季保養喉嚨和聲帶的好選擇。

4護喉食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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護喉食物1：蘋果

胡皓淳指出，蘋果含有豐富的纖維和抗氧化劑，有助於清潔口腔和喉嚨，同時提供聲帶所需的營養。無論是生吃，或是切片加入沙律，都是享受蘋果營養的好方法。

護喉食物2：蜂蜜

蜂蜜被譽為聲帶的天然護理者，既能抗菌又能消炎，有助於緩解喉嚨不適。食用時，可以將一匙蜂蜜加入溫水中製成蜂蜜水，或加入自己喜愛的茶中，不僅能紓緩喉嚨不適，還能滋潤聲帶。

護喉食物3：士多啤梨

胡皓淳建議也可多攝取像士多啤梨這類富含維他命C的水果，對於提高抵抗力、減少感染有益。另外，這些水果的水分含量高，能夠保持聲帶的潤濕度，維持其靈活性。

5種保養聲音好食物（點擊下圖看清👇👇👇）

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護喉食物4：綠茶

綠茶富含抗氧化劑，對於減輕喉嚨不適有良好效果。它含有的兒茶素能夠抑制發炎，有助於保護聲帶。

透過適當攝取這4類食物，不僅可以保養喉嚨，也同時能照顧到我們珍貴的聲帶，讓大家在迎接春季的同時，也能享有良好的生活品質。

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